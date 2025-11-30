空巴召修A320客機 國籍航空67架7:00前全數完成

空巴召修A320客機 國籍航空67架7:00前全數完成2025/11/30 11:32 記者蔡昀容／台北報導
台灣虎航配合EASA適航指令，旗下17架A320系列將進行軟體更新，部分航班時間調整。（資料照，記者陳逸寬攝）
歐洲航空製造商近日發出召修公告，全球約6000架A320系列客機需立即進行軟體回復作業。民航局表示，國籍航空航機均於今天上午7點前完成作業，今天除台灣虎航依昨天公告調整航班，其他業者航班正常營運，不受影響。
依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體都要調整更新，全球約有6000架航機受影響。原因是太陽閃焰可能會干擾飛行控制系統，導致班機高度瞬間驟降。
我國的華航、長榮、星宇、虎航都有相關航機，總計約67架航機要召修。在航機調度之下，華航、長榮、星宇航班運作不受影響，台灣虎航昨天則公告，11月30日有8航次延後，請旅客留意。
民航局今天表示，國籍航空公司線上航機，均已於今天上午7點前，依緊急適航指令完成軟體回復。今天除虎航依昨日公告調整航班，其他業者航班正常，不受影響。
