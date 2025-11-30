澎湖永安橋下赫見自來水管裸露破管 水公司︰昔舊管已無功用

中屯永安橋大退潮，突然出現破裂水管。（記者劉禹慶攝）

澎湖近來屢傳海底管線遭破壞，包括中華電信海底電纜、台電望安將軍電纜及台水白沙至鳥嶼海底水管等，影響民生水電及通信功能甚鉅。今（30）日又有民眾發現永安橋下自來水管外露，內裝電線破損，加上鄰近中正橋也在吊掛施工，民眾以為水管又破，但台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所表示這是舊管，已停止作用多時。

根據目擊民眾指出，中屯永安橋在退潮之際，突然出現1條水管斷裂，導致設置電線外露破損，由於先前中正、永安橋封路施工，就是為了鋪設自來水管作業，鄰近中正橋今日剛好也在吊掛施工作業，讓民眾聯想是否自來水管又破，水公司派員進行搶修作業，影響白沙居民民生用水。

針對民眾疑慮，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所表示，這條舊管是以前馬公供應白沙地區民生用水管線，1976年臺灣省政府時代拓寬中正、永安橋工程，自來水管就掛附在橋下明管，不再走海底管線方式運水，舊管就失去作用，埋設在海中潮間帶，連日來可能因東北季風強烈，導致管線裸露。

根據文獻記載，永安橋俗稱「上澤」橋，建於清代同治以前。橋最早是由白沙鄉地方有力人士，發動民眾搬運石塊，循淺水處築造石堤1條，以利於退潮時涉水渡過。1975年6月再度拓寬爲10公尺，高度升高1公尺，中途設置一處涵洞；以緩和波浪之沖擊，於1976年6月完工，恢復原有橋名永安橋。

鄰近永安橋的中正橋，進行吊掛作業。（記者劉禹慶攝）

