    首頁 > 生活

    突湧地下水致搶修受阻 淡水16里大停水延至下午2點復水

    2025/11/30 10:38 記者羅國嘉／新北報導
    淡北道路施工誤鑽地下管線，原訂今（30）日凌晨2時復水，卻因搶修時突湧大量地下水、周邊土層持續坍方，預估復水時間將延後至今日下午2時。（工務局提供）

    淡北道路施工誤鑽地下管線，造成淡水16里、逾6.2萬戶大停水，原訂今（30）日凌晨2時復水，卻因搶修時突湧大量地下水、周邊土層持續坍方，被迫全面撤離作業人員。新北市府連夜加強擋土與支撐防護，但根據台灣自來水網站最新資料，預估復水時間將延後至今日下午2時。

    近日因淡北道路施工期間挖破自來水管線，自來水公司於11月28日凌晨12時起減壓供水，中午過後全面暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共計約6.2萬戶。副市長朱惕昨天與工務局長馮兆麟前往視察，馮兆麟說，已完成設置鋼板樁及支撐作業，並加速將破損自來水管線挖出，進行換管與復舊作業，因地下水量龐大，原預計今日凌晨2時修復完成。

    不過，台灣自來水公司表示，目前現場在進行斷管修復時，因開挖後 突然湧出大量地下水並夾帶土方，導致施工空間受到影響，加上周邊土層仍有 持續坍方的疑慮。為了確保施工人員安全，水公司必須先緊急撤離現場。市府新建工程處也已第一時間協助，立即請擋土支撐廠商到場加強防護，待確認施工環境安全後，施工團隊才再次進場作業。因此，原訂今天凌晨2時恢復供水的時間，需延後12小時，預估復水時間為下午2點。#

    熱門推播