    首頁 > 生活

    大台中轉運中心明年啟用+捷運藍線開工 議員憂交通動線混亂

    2025/11/30 16:08 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員陳雅惠擔心大台中轉運中心啟用，規劃不當，交通反而更混亂。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳雅惠擔心大台中轉運中心啟用，規劃不當，交通反而更混亂。（記者蘇金鳳攝）

    紓解台中火車站附近混亂車流的大台中轉運中心預計2026年暑假啟用，民進黨市議員陳雅惠表示，轉運中心一旦啟用，屆時所有大客車、小客車都往大台中轉運中心鑽，加上捷運藍線工程進入動工期，擔心交通局若未事先規劃交通動線，反而更為混亂，要求交通局要趕快提出配套措施，才能讓大台中轉運中心發揮功能，不要反而成為週邊交通阻塞的亂源。

    交通局長葉昭甫指出，大台中轉運中心設有12席大客車月台與國道客運停靠區，並與周邊約90條公車路線銜接，工程已接近尾聲，後續將加強出入口分流與周邊管理，他強調，會在啟用前依程序召開地方說明會，廣納民意，讓東區真正成為台中的新門戶與亮點。

    議員陳雅惠表示，東區是台中火車站所在地，鄰近大魯閣新時代、復興路、建成路、忠孝路商圈，人潮密集，是城市門面，近年來更因帝國糖廠開放、台中LaLaport商場進駐，車潮人潮不斷，但一直未看交通局有改善做法。

    陳雅惠指出，交通局預計大台中轉運中心明年暑假啟用，可望改善交通壅塞問題，但捷運藍線於今年6月動工，現階段周邊道路動線、人行空間與無障礙設施仍未完善，公車與客運銜接與停車調度缺乏明確規劃，加上火車站街友問題還未納入整體治理，若未事先處理，未來勢必造成交通黑暗期與治安壓力；她並要求，轉運中心啟用前應舉辦公開說明會，向居民及商家清楚說明交通調整與營運配套。

    交通局表示，大台中轉運中心規劃為地下3層及地上2層構造物，規劃地下3層為立體停車場，可提供506個汽車停車位與1469個機車停車位，平面層有12席大客車車位，一旦完工，就可以紓解附近因停車造成交通阻塞。

    台中火車站車輛川流不息，交通相當混亂。（記者蘇金鳳攝）

    台中火車站車輛川流不息，交通相當混亂。（記者蘇金鳳攝）

    大台中轉運中心預計明年啟用，交通局表示，可解決車站附近車輛壅塞情形。（市府提供）

    大台中轉運中心預計明年啟用，交通局表示，可解決車站附近車輛壅塞情形。（市府提供）

    熱門推播