為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鸕鶿來基隆河過冬 李四川提「大佳段」10年目標

    2025/11/30 10:33 記者何玉華／台北報導
    李四川分享鸕鶿來基隆河過冬的照片。（圖擷取自李四川臉書）

    李四川分享鸕鶿來基隆河過冬的照片。（圖擷取自李四川臉書）

    台北市的污水用戶接管普及率已超過82.8%，基隆河不再如早期的臭味陣陣，下游段甚至已經可以舉辦國際滑水比賽，台北市副市長李四川提及當年先以截流污水改善水質，造就了如今的基隆河水域環境，衛生下水道工程處應該再訂個10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽，也可以游泳。

    李四川今早（30日）在臉書分享鸕鶿來基隆河過冬的照片，提及2002年他到衛工處擔任處長，那年端午節在基隆河大佳段舉辦龍舟競賽，基隆河飄出陣陣的污水味道，同仁還撒花露水，結果味道更難聞。

    當時，他告訴同仁，如果要等用戶污水都接完管，才能改善水質，那要花很多年，現階段應先做截流，把流入基隆河的污水截流，再繼續加速用戶污水接管；經過20幾年，魚來了，鸕鶿也每年來吃魚過冬。

    李四川說，日前他去看民生水資源廠時，告訴衛工處的同仁，基隆河下游社子段已在辦國際滑水比賽，大佳段何時可以游泳？衛工處應該再訂個10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽，也可以游泳。

    李四川分享鸕鶿來基隆河過冬的照片。（圖擷取自李四川臉書）

    李四川分享鸕鶿來基隆河過冬的照片。（圖擷取自李四川臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播