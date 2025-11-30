為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    週三首波冷氣團？ 鄭明典PO圖分析1狀況達「最低限度要求」

    2025/11/30 10:53 即時新聞／綜合報導
    鄭明典分析850百帕圖，若藍綠邊界到達台北站以南，那是大陸冷氣團的最低限度要求。（圖擷自鄭明典臉書）

    鄭明典分析850百帕圖，若藍綠邊界到達台北站以南，那是大陸冷氣團的最低限度要求。（圖擷自鄭明典臉書）

    本週有機會迎首波冷氣團？前氣象局（署）鄭明典在臉書指出，從850百帕高度和溫度預報圖顯示，週三（12月3日）有機會達標大陸冷氣團門檻。

    鄭明典在臉書PO出850百帕高度和溫度預報圖，圖中綠色系和藍色系交會處在台灣北部陸地；鄭明典表示，綠色系和藍色系交會處代表6度，在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，也就是說地面溫度接近14度，剛好是大陸冷氣團的門檻。

    鄭明典分析，如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻，他強調藍綠邊界到達台北站以南，那是大陸冷氣團的最低限度要求，不過底下有網友詢問週三是否有冷氣團，鄭明典回應：「可能還達不到」。

    根據中央氣象署10日報預測，週二（12月2日）晚起東北季風增強，週三、週四低溫預測：中部以北及宜蘭14～17度，南部、花東及澎湖17～19度，金門13～14度，馬祖11～13度。

