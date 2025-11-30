為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雨豆樹浪漫證婚 高雄客家婚禮21對新人攜手共下

    2025/11/30 09:57 記者王榮祥／高雄報導
    高市客家婚禮規畫在雨豆樹下舉行。（客委會提供）

    高市客家婚禮規畫在雨豆樹下舉行。（客委會提供）

    高雄市政府昨在新客家文化園區舉辦客家婚禮，21對新人在數百親人與民眾祝福、及雨豆樹見證下完成終身大事，攜手共下。

    高市客家婚禮昨下午登場，高市客委會規劃八音悠揚的樂聲與象徵為新人「起家」的帶路雞，引領21對新人沿著綠蔭搖曳的雨豆樹步道緩緩進場，彩旗輕舞、光影流轉，典雅的客家禮服在自然光線中展現傳統與時尚交融的獨特韻味。

    典禮隨後依循傳統儀式進行「上燈」，象徵家族興旺與香火延綿，「插頭花」及「食新人茶」，是重要的認親與敬茶儀式，長輩的祝福與叮嚀化作期待，也連結起兩個家族共同迎向新生活的深厚情感。

    副市長羅達生代表市長陳其邁擔任證婚嘉賓，他開心表示能為21對新人見證人生新篇章，深感喜悅，並用客家話「茶杯圓圓、幸福良緣」祝福所有新人。

    行政院客委會副主委邱星崴代表主委古秀妃擔任證婚人，他指出「結婚真的是不簡單的事」，感性分享自己29歲成家至今，最深的體會是客家文化中的「伙房精神」，共下食飯、共下做事、共下渡細人仔。

    高市客委會主委楊瑞霞則提到，今年特別以雨豆樹步道為紅毯，讓新人在綠蔭與祝福中亮相，並以步道兩旁的油紙傘，寓意圓圓滿滿及期待新人同心協力為家人撐起幸福的未來，提醒新人要互相尊重、互相扶持，並祝福大家多子多福、早生貴子。

    高雄客家婚禮舉辦已 12 年，共見證逾4百對新人，她也期盼未來能「一起回娘家」，讓更多家庭參與這份幸福。

    21對新人參與高市客家婚禮。（客委會提供）

    21對新人參與高市客家婚禮。（客委會提供）

    高市客家婚禮依客家習俗進行。（客委會提供）

    高市客家婚禮依客家習俗進行。（客委會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播