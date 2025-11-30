為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南永康火車站北側產業專用區市地重劃 拆遷補償費清冊公告

    2025/11/30 10:01 記者劉婉君／台南報導
    台南永康車站北側產業專用區市地重劃土地改良物拆遷補償清冊公告，預計明年1月發放補償費。（圖由地政局提供）

    配合台南鐵路立體化延伸至永康及工業區轉型，永康火車站北側產業專用區將以市地重劃方式辦理整體開發，目前重劃範圍內的地上物查估及造冊已經完成，土地改良物拆遷補償清冊於11月28日起至12月29日公告，預計明年1月底前完成補償費發放。

    台南市地政局長陳淑美表示，永康火車站北側產業專用區緊鄰永康火車站、永康交流道及台1線永康區中正南路，位居交通要衝。市地重劃開發完成後，將轉型為具研發及商業所需的產業專區，未來相關產業進駐後，預期將可產生整體經濟效益，配合未來車站立體化，也可發揮車站服務及旅運服務機能，帶動周遭生活環境機能。

    該項重劃計畫於4月1日獲內政部核定後，6月已完成重劃計畫書圖公告作業。拆遷補償費清冊公告於12月29日截至後，明年1月底前完成補償金發放，地上物則限期於明年3月底完成自行拆遷，市地重劃工程預計於明年第2季開工，2028年完工。

    為了便利民眾申領土地改良拆遷補償，市府也提供「補償費匯款服務」，地上物所有權人可於公告期間內檢具應備文件，於12月22日前郵寄補償費申請文件，或親送至永華市政中心（9樓地政局市地重劃科），經審查符合領取資格者，補償費將優先匯入帳戶。

    台南永康車站北側產業專用區市地重劃土地改良物拆遷補償清冊公告，預計明年1月發放補償費。（圖由地政局提供）

