為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    望安中社電線桿阻路30年 經望安社區發展協會請命終於遷移

    2025/11/30 09:42 記者劉禹慶／澎湖報導
    望安中社聚落原本道路就狹窄，再出現電線桿路霸，更是影響交通。（中社社區發展協會提供）

    望安中社聚落原本道路就狹窄，再出現電線桿路霸，更是影響交通。（中社社區發展協會提供）

    望安中社（昔稱花宅）聚落，是全國第一座登錄的「重要聚落建築群」，以其保存完整的傳統漢式、和洋折衷式等古厝建築聞名，具有超過300年的歷史。但相對道路設計狹窄，卻又出現電線桿「路霸」，影響道路交通，經過中社社區發展協會公文往返，歷經1年3個月堅持，台電終於派員拆除遷移，還給中社安全的道路環境。

    據了解，這根電線桿豎立在中社馬路中間，已有30餘年歲月之久，至於爲什麼當初會這樣的設計，做法已不可考究了，經過漫長的歲月，在位者沒有任何一位有提出來說想解決的？望安中社社區發展協會不知道哪裏來的勇氣，行了一封公文給台電，請台電幫忙移走，還給村落居民一個安全的環境。

    歷經1年3個多月的陳情及公文往返，台電終於雇工，出動重機械將電線桿移走，馬路變得寬闊了，行人、機車來往也安全了，重點是馬路中間沒有障礙物，救護車能夠通行這很重要！不是說要往壞處去想，而是防患於未然。

    電線桿剛移走，原本電線桿的洞，先用土壤先填滿，並放三角錐警示，就等著包商來灌水泥漿，這樣就大功告成。由於中社是望安本島旅遊必經之處，自由行的遊客多以機車代步，穿梭在聚落巷弄之間，盤踞道路30餘年的「路霸」移除後，對於不諳當地地形的觀光客而言，多一層安全保障。

    經過望安中社社區發展協會請命，占據道路三十多年電線桿清除。（中社社區發展協會提供）

    經過望安中社社區發展協會請命，占據道路三十多年電線桿清除。（中社社區發展協會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播