望安中社電線桿阻路30年 經望安社區發展協會請命終於遷移

望安中社聚落原本道路就狹窄，再出現電線桿路霸，更是影響交通。（中社社區發展協會提供）

望安中社（昔稱花宅）聚落，是全國第一座登錄的「重要聚落建築群」，以其保存完整的傳統漢式、和洋折衷式等古厝建築聞名，具有超過300年的歷史。但相對道路設計狹窄，卻又出現電線桿「路霸」，影響道路交通，經過中社社區發展協會公文往返，歷經1年3個月堅持，台電終於派員拆除遷移，還給中社安全的道路環境。

據了解，這根電線桿豎立在中社馬路中間，已有30餘年歲月之久，至於爲什麼當初會這樣的設計，做法已不可考究了，經過漫長的歲月，在位者沒有任何一位有提出來說想解決的？望安中社社區發展協會不知道哪裏來的勇氣，行了一封公文給台電，請台電幫忙移走，還給村落居民一個安全的環境。

歷經1年3個多月的陳情及公文往返，台電終於雇工，出動重機械將電線桿移走，馬路變得寬闊了，行人、機車來往也安全了，重點是馬路中間沒有障礙物，救護車能夠通行這很重要！不是說要往壞處去想，而是防患於未然。

電線桿剛移走，原本電線桿的洞，先用土壤先填滿，並放三角錐警示，就等著包商來灌水泥漿，這樣就大功告成。由於中社是望安本島旅遊必經之處，自由行的遊客多以機車代步，穿梭在聚落巷弄之間，盤踞道路30餘年的「路霸」移除後，對於不諳當地地形的觀光客而言，多一層安全保障。

經過望安中社社區發展協會請命，占據道路三十多年電線桿清除。（中社社區發展協會提供）

