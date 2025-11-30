為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    慘！屏東高麗菜農民開放自採一顆10元，

    2025/11/30 09:34 記者葉永騫／屏東報導
    屏東一顆高麗菜自採只要10元。（記者葉永騫攝）

    高麗菜因為量多價跌，價格從一顆40元一路下滑，屏東歸來有農民今天開放民眾自採高麗菜一顆只賣10元，還歡迎帶孩子一起來採菜、遊玩，而萬丹鄉台88橋附近也有多處農民開放自採，有的三顆賣50元，有的賣一顆20-30元。

    高麗菜最近因產量過剩，價格崩跌，萬丹鄉今天有多處農田提供民眾自採，有的一顆20元，三顆50元，採菜的地點在台88橋墩下附近的361號往南走約1公里處，以及灣內村附近，農民強調品質不錯，歡迎自採。

    另外，屏東市歸來歸禮巷的屏南營造公司旁的農地，今天則是開放民眾自採高麗菜，每顆只賣10元，民眾要自備刀子，而該區的高麗菜長得較小顆，重量也較輕，現場已有部分被採走了，由於高麗菜價格太低，採收完全不符合成本，因此農民特別在星期天開放給親子來自採，享受田園之樂，等民眾採收完後就準備根除重新種植其他的作物。

    李姓農民表示，高麗菜現在的價格連採收的工錢都不夠，可說是很慘，既然都賠錢了，就乾脆開放民眾自由採收，採剩的就當成肥料了，這3個月的努力和肥料及農藥的錢都算是賠光光了，只能重新種植其他的農作物，希望老天賞飯吃，種種別的作物，或者就等到春耕種植稻米，才能有收入了。

    高麗菜一顆10元，但比較小顆。（記者葉永騫攝）

    開放自採的高麗菜田在營造公司的隔壁。（記者葉永騫攝）

