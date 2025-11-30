為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄「好伴狗狗吹狗螺」 秋田犬大遊行、黑狗快閃千人同樂

    2025/11/30 10:23 記者陳文嬋／高雄報導
    秋田犬大遊行逗趣十足。（記者陳文嬋攝）

    秋田犬大遊行逗趣十足。（記者陳文嬋攝）

    高雄市「好伴狗狗吹狗螺」連2天於鳳山區五甲公園登場，集結45隻秋田犬大遊行逗趣十足，還推出黑狗新星快閃、街頭療癒，上千人齊聚同樂，場面熱鬧滾滾。

    高雄推動友善動物城市，動保處主打「好伴」品牌，連2天於鳳山區五甲公園，舉辦「好伴狗狗吹狗螺」年度成果展，農業局長姚志旺頒發感謝狀給動保志工，並參與45隻秋田犬大遊行。

    活動規劃3大主軸「好伴狗狗OutDog GoGo」互動競賽、「樂陪伴LovePetBan」黑狗療癒與市集活動，以及「好伴Good Partner」飼主教育講座與課程，更貼近民眾生活。

    現場設計多項闖關與互動任務，包含狗狗急救、行為理解等主題，人狗透過遊戲感情更好，並強化飼主責任觀念。

    市府延續黑狗新星計畫，以「BlackDog Stand」街頭療癒站與「黑狗生咖快閃店」吸引年輕族群參與，透過互動拍照、應援物與現場駐點狗狗陪伴，讓更多民眾親近黑狗，提升黑狗可見度。

    現場也規劃飼主教育講座與課程，包括寵物甜點課、傘繩編織、陸龜照護、狗狗復健運動等，提供民眾動物照護知識，正確飼養與生命教育。

    農業局長姚志旺說，期望以更貼近民眾生活方式，提升對動物照護與飼主責任的理解，透過「好伴」品牌整合政策路線，持續擴大友善空間、深化生命教育，並以更創新方式，讓動物友善成為高雄可見、可感的生活方式。

    黑狗療癒人心。（記者陳文嬋攝）

    黑狗療癒人心。（記者陳文嬋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播