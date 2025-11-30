今明水氣移入漸轉多雲 週二午後變天、週三郊區低溫下探12度

今受偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰。（資料照）

今（30日）天氣型態與昨（29日）相似，不過有水氣移入，西半部地區雲量較多，預估週二（12月2日）午後開始變天，週三（3日）北台明顯降溫。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，今受偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。

明週一上班日（12月1日）期間大氣環境開始有些變化，風向會轉為偏東至東北風，水氣偏多的情況會持續到清晨，預估上午期間就會逐漸減少，西半部地區恢復多雲到晴天氣，但在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區還是會有偏多的雲量及短暫雨機會。

週二開始轉為典型的東北季風天氣型態，下半天至晚間隨著季風抵達並逐漸增強，桃園以北、東半部雲量較多，並有局部短暫雨機會，中南部地區相對是比較穩定的晴到多雲天氣。

週三會有較明顯的降溫出現，中北部市區低溫約15-16度、郊區可能再降至12-13度，南部、花東則還有17-18度左右。白天高溫會有明顯的南北差異，北部在週三、四只有約18-20度，中南部仍可達23-25度，花東20-22度。

這波東北季風預估影響到週五，後續週末期間就會逐漸減弱，但很快的週日可能就會再有新一波南下，後續預報仍有變化空間，仍待追蹤觀察。

天琴颱風持續在南海滯留，由於移動速度緩慢、還未登陸越南，因此都維持在颱風強度，對台灣沒有影響。而未來這幾天在菲律賓東方海面可能會有新的熱帶擾動發展，路徑上可能會與天琴颱風相似，接近並通過菲律賓中南部後進入南海，距離仍相當遙遠，預估也不會帶來影響。

