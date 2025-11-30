為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北12/13、12/14府中快閃 穿搭有耶誕元素送限量好禮

    2025/11/30 09:37 記者羅國嘉／新北報導
    活動現場將贈送千盆樹苗及百份耶誕小飾品。（圖由農業局提供）

    新北市政府推動的「百萬人種百萬樹」計畫再添耶誕亮點，將於12月13、14日在板橋府中非常熱區舉辦「耶誕綠意・快閃贈苗」，現場送出千盆樹苗與限量耶誕小物。農業局表示，只要穿搭具耶誕元素並註冊成為植樹網站會員即可免費領取樹苗，完成社群貼文標註「為地球種下一棵樹」還能再獲限定小飾品，每日限量50份。

    農業局長諶錫輝指出，新北市與北台7縣市共同發起「百萬人種百萬樹」，持續號召民眾、企業與團體加入植樹行列。透過專屬官方網站即可線上領苗、媒合種植土地，讓每個人都能種下屬於自己的那棵樹。此次快閃活動特別結合耶誕節氛圍，希望吸引更多市民接觸永續概念，進而帶動更廣泛參與。

    諶錫輝說明，活動期間，只要民眾穿著具耶誕元素的服飾，並於現場註冊成為植樹網站會員，即可免費領取1盆樹苗，樹種包含桂花、小葉杜鵑、金門赤楠、雪茄花、重瓣梔子花、小葉翠蘆莉、情人菊與芳香萬壽菊等，現場也將限量發放「特別版」樹苗。另於個人社群貼文並標註，即可再領限定耶誕小飾品，每日限量50份，送完為止。想了解更多植樹知識的民眾可以在官方網站上搜尋植樹百科，藉由植樹影片教學即可輕鬆學習如何種樹。

    諶錫輝表示，市府從生產、生活、生態3面向推動「三生永續」政策，以計畫型植樹打造健康環境。耶誕節象徵希望與溫暖，期待藉此節慶活動號召更多市民以行動支持永續精神，讓「百萬人種百萬樹」理念更加扎根。更多活動資訊可至「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉絲團或「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」官方網站查詢。

    民眾領苗後可至「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」官網了解如何種樹。（圖由農業局提供）

