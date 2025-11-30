為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    第5屆文文盃晶創未來全國聯賽 竹縣抱回2金6銀5銅

    2025/11/30 09:02 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣博愛國中在今年「文文盃」的半導體IC科普組國中組以「探索半導體IC科技世界」榮獲金獎。（取自竹縣府官網）

    「第5屆文文盃~晶創未來全國聯賽」新竹縣代表隊捧回2金6銀5銅以及2佳作。其中半導體IC科普組的國中組金獎，就是博愛國中的「探索半導體IC科技世界」，另一個金獎則落在：數據資料分析組的國小組，由六家國小用「 AI有慧眼回收好便利」贏得。

    新竹縣府表示，「文文盃」是竹縣和桃市府共同主辦，國立陽明交通大學協辦的活動，這次以「悅讀AI半導體」為題，分：AI智聯感測、半導體IC科普、數據資料分析3個領域，號召全國各國小、國中以及高中師生出賽。全國徵件初賽後有46組晉級決賽，新竹縣就共有8個小學和國高中（部）闖關成功。

    最後，智聯感測組高中組，湖口高中以「AI智能菜譜 Mr.Chef」獲銀獎外，「牆之眼The eye of the wall」、「 越界審判」同拿銅獎。

    半導體IC遊戲設計組高中組，湖口高中再以「被光庇佑的靈魂」摘銀，另件「新世界的大門」也獲頒佳作。

    智聯感測應用組國中組，勝利國中「投手對決」、博愛國中的「淹水警示及災民安置系統」雙雙獲得銀獎，新豐國中「羅碧特」銅獎、鳳岡國中「下水道神龜」是佳作。

    半導體IC科普組國中組金獎為博愛國中「探索半導體IC科技世界」，銀獎是六家高中國中部「I See 愛矽半導體狂想曲」、銅獎為新豐國中「半導體之旅」。

    數據資料分析組國中組則各由六家高中國中部「數據帶你玩轉SEL」獲銀獎、博愛國中「年長者跌倒風險分析與預警」獲銅獎。數據資料分析組國小組金獎則是六家國小「 AI有慧眼回收好便利」。

    新竹縣六家國小學童這次在「文文盃」數據資料分析組國小組，以「 AI有慧眼回收好便利」拿到金獎。（取自竹縣府官網）

