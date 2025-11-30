為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿里山園區變裝秀登場 楓葉銀杏蛻變金黄色染紅山林

    2025/11/30 08:10 記者蔡宗勳／嘉義報導
    慈雲寺銀杏是阿里山國家森林遊樂區觀賞變色植物的熱區。（記者蔡宗勳攝）

    慈雲寺銀杏是阿里山國家森林遊樂區觀賞變色植物的熱區。（記者蔡宗勳攝）

    拜入冬連續幾波東北季風降溫之賜，阿里山國家森林遊樂區慈雲寺銀杏終於進入金黃色的階段；小笠原山的台灣紅榨楓已有部分開始變黃，換裝成楓紅指日可待；植物園的台灣紅榨楓持續邊轉紅邊落葉，賞景焦點是楓紅地毯。

    「阿里山達人」黃源明表示，慈雲寺的銀杏不是最大、最美，但是搭配禪意滿滿的慈雲寺，融入環境氛圍的銀杏才是最有意境的畫面。這陣子早晚溫差大，慈雲寺銀杏更加金黃耀眼，進入最美的階段，最佳觀賞期最久可以來到12月中旬左右，但遇到下雨就會有變數，觀賞要即時。而想要拍攝銀杏，中午時段的光線最好。

    黃源明指出，小笠原山的台灣紅榨楓有部分開始變黃，網路即時影像呈現的是最早變色的台灣紅榨楓，預估12月上旬起，轉紅的楓葉會更明顯，除了八卦平台外，週邊的木棧道觀景台也是楓紅的觀賞點。

    黃源明說，祝山停機坪、祝山觀日平台和植物園的台灣紅榨楓大都是邊轉紅邊持續落葉，賞景是以楓紅地毯為主，沿著植物園步道走一圈，就可以發現好幾處紅地毯的私房景點，祝山觀日平台可以看日出兼賞楓，意境更上一層。

    另大客車停等區的迎賓青楓只有頂端開始轉黃，12月上旬起才會進入全株變色階段。慈雲寺的青楓老樹，預估會在12月中旬壓軸登場，這兩棵青楓都是強力推薦的楓紅賣點。

    慈雲寺銀杏是阿里山國家森林遊樂區觀賞變色植物的熱區。（記者蔡宗勳攝）

    慈雲寺銀杏是阿里山國家森林遊樂區觀賞變色植物的熱區。（記者蔡宗勳攝）

    慈雲寺的銀杏因為融入環境氛圍是最有意境的畫面。（記者蔡宗勳攝）

    慈雲寺的銀杏因為融入環境氛圍是最有意境的畫面。（記者蔡宗勳攝）

    慈雲寺的銀杏因為融入環境氛圍是最有意境的畫面。（記者蔡宗勳攝）

    慈雲寺的銀杏因為融入環境氛圍是最有意境的畫面。（記者蔡宗勳攝）

    慈雲寺銀杏金黃耀眼進入最佳觀賞階段。（記者蔡宗勳攝）

    慈雲寺銀杏金黃耀眼進入最佳觀賞階段。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山高山植物園的景焦點是楓紅地毯。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山高山植物園的景焦點是楓紅地毯。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山高山植物園的景焦點是楓紅地毯。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山高山植物園的景焦點是楓紅地毯。（記者蔡宗勳攝）

