    首頁 > 生活

    台東學生舞蹈比賽在寶桑國中進行 378人舞出光彩

    2025/11/30 07:54 記者黃明堂／台東報導
    台東114學年度學生舞蹈比賽在寶桑國中活動中心舉辦。（記者黃明堂翻攝）

    為培養學生藝術與人文興趣，推行舞蹈及創意戲劇教育，台東縣政府昨天及今天在寶桑國中活動中心舉辦「114學年度學生舞蹈比賽」初賽，個人組16組及團體組22組、總計378名選手參加，各類各組第1名將代表台東縣參加全國決賽。

    教育處指出，今年是首度將舞蹈與創意戲劇分為兩場獨立賽事辦理，讓不同藝術領域學子獲得專屬舞台，未來持續推動舞蹈及創意戲劇教育，培養藝術興趣及創作。

    昨天賽程由國小個人組古典舞揭開序幕，舉手投足間蘊含文化氣韻，柔美而含蓄，透過姿態看見背後故事與情感。今天為團體組表演，隨著音樂響起，參賽團隊以整齊劃一動作展現默契，轉身、躍動凝聚努力與信念，將練習成果呈現給大家。而創意戲劇比賽於12月16日移師文化處藝文中心辦理，5所國中小帶來融合肢體語言、音樂元素及舞台燈光的戲劇作品。

    教育處長蔡美瑤感謝海端國小、都蘭國小、大坡國小、德高國小、三間國小、豐里國小等校協辦，以及警察局、衛生局、寶桑國中及藝文中心等在後勤的協助。各組賽事脫穎而出的學校或個人，代表台東縣前進基隆、雲林及屏東，挑戰全國賽。

