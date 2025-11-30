為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    獨家》文資鄰損3-2：制度有破口！ 專家示警：損害恐被低估

    2025/11/30 09:27 記者楊心慧／台北報導
    歷史建築南京西路261號店屋房屋傾斜、內部有多處裂縫，門窗也有關不起的狀況。（記者楊心慧攝）

    文化資產遭到周邊建築工程鄰損，僅能走《建築法》流程，《文資法》並未訂定針對鄰損處理的相關細則，文資委員詹添全受訪表示，文資遭受施工影響時，卻只能依《建築法》的「損鄰處理辦法」處理，《文資法》在損鄰認定、修復標準與賠償制度卻缺乏規範，文資老舊、工法特殊，修復成本遠高於一般民宅，但現行鑑定制度缺乏文資專業，常導致損害被低估、責任不明。

    詹添全受訪指出，雖然《文資法》規範若「故意」損壞文資會有刑罰，但現實是文資本身老舊，易出現損傷，要認定為「故意損害文資」很困難，也不符比例原則，現勘時只要損害能被修復，通常不會認定故意損毀，而是希望交由建管處依損鄰程序處理，讓雙方協商、修復。

    詹添全認為，《文資法》不該只有高額罰則，而是應補齊制度細節，包括損壞認定、修復標準、賠償方式，不應讓文資只能被當作一般民宅處理，也應要有更完整的法規，避免文化局與建管處權責不清，雖然《文資法》規定，文資建物開工前須經主管機關審查，但若在開工行為中造成損壞，如何認定及處理，法規並未清楚說明、缺乏規範。

    立委吳沛憶表示，現行文資法雖有相關文資保護規定，但在面臨文資損鄰爭議時，處理程序仍回歸鄰損鑑定制度處理，但實務上，鑑定機構不一定具備文資修復專業，僅能評估一般建材的損壞與修復，無法將文資價值、傳統工法、特殊材料等納入考量，可能導致賠償金額被低估，文資所有人也難以取得足夠經費進行原貌修復。

    吳沛憶認為，除了要針對損壞的認定標準、修復程序與補償方式，做更明確的制度補強之外，若鄰損案件涉及文化資產，縣市政府的鑑定報告必須納入文資專業意見，真正保障文化資產。

    針對現階段的鄰損鑑定制度，缺乏文資專業，無法有效將文資價值、傳統工法、特殊材料等成本納入評估，導致賠償金額被低估，文化部回應，文資修復工程應由合於資格開業建築師擬具修復設計書圖及實際施作工項依實編列預算，並經文資主管機關審查同意後認定實施。

    文化部指出，建築施工損壞周邊文資，相關鄰損鑑定機制與鑑定報告應由具有文資修復經驗及專業的第三方機構作成，將發函提醒各縣市政府，重申現行文資法相關規定，請各縣市政府遇相關文資鄰損事件時，都發單位鑑定報告應納入文資專業。

    歷史建築南京西路261號店屋周邊進行都更案。（記者楊心慧攝）

    立委吳沛憶認為，若鄰損案件涉及文化資產，縣市政府的鑑定報告必須納入文資專業意見，真正保障文化資產。（資料照）

