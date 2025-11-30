為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    獨家》文資鄰損3-1：文萌樓古蹟、南京西路歷建傾斜陷危機

    2025/11/30 09:27 記者楊心慧／台北報導
    台北市市定古蹟文萌樓周邊進行都更案。（記者楊心慧攝）

    台北市定古蹟文萌樓、歷史建築南京西路261號店屋的屋主控訴，遭隔壁建築工程導致房屋受損，雖已向文化局投訴多年，卻被以損鄰狀況皆無損及建物本體打槍，但屋主自己找建築師檢測，卻發現有房屋傾斜、地面隆起且日益嚴重，目前以達到肉眼可見的狀況，屋主呼籲市府應重視文資，儘早介入、補救，避免下個「基泰大直事件」再度在文資建物上演。

    文萌樓過去因卡官司拖了14年未修繕，2020年終於開工修復，並在2022年開幕，成為拍照打卡、介紹公娼文化展示的景點，沒想到2023年屋主發現鄰損問題，停止對外開放。

    記者實際走訪文萌樓，發現文萌樓多處牆壁有裂縫、地面呈現大幅度的隆起，鄰損程度已肉眼可見。南京西路261號店屋的狀況則比文萌樓嚴重，可看見房屋傾斜，窗戶及門有合不攏的現象，地板出現好幾條大裂縫；屋主李先生擔心萬一大地震，房屋恐有倒塌危機。

    李先生受訪表示，建物的鋼柱鋼樑向施工基地傾斜並產生多處裂縫，若建商工程持續，除將導致房屋受更加嚴重損害，亦將使重要文化資產遭受難以回復的破壞，盼建商能先行停工，避免房屋損害擴大。

    文萌樓屋主林麗萍說，屋況越來越糟、裂縫及地面隆起日益嚴重，但目前建商打算等工程告一段落，才要一次解決問題；雖這兩年陸續向文化局反映，卻未受積極處理，被以損鄰無損及建物本體搪塞，目前文資受鄰損，照一般建物流程走《建築法》，但文資的修繕成本、技術需求、材料規範完全不同於民宅，形成最大制度的矛盾。

    林麗萍受訪指出，針對文資鄰損案，文化局與建管處責任分工不清，實務互踢皮球，如文化局雖認定文資價值、核准修復計畫，卻不認定鄰損、無法介入民事賠償，認為「這是建管處的安全與鄰損問題」；建管處則處理鄰損糾紛、工地管理，卻對文資修繕無技術與法源可管理。

    林麗萍強調，文萌樓與南京西路261號店屋並非個案，全台文資都有可能會遇到相同問題，盼以個案凸顯文資發生鄰損案會面臨的問題及法規漏洞，希望問題能被重視，文資才能真正被保存及傳承。

    台北市文化局回應，文萌樓緊急搶修計畫於2024年11月29日審查通過，目前因建物所有權人與建商就補償方式仍未達成共識，修復作業尚無法進入實質施工階段；至於南京西路261號店屋緊急搶修計畫於今年2月20日通過，本月10日現地會勘，由文資委員進行專業評估，會勘認為可依該搶修計畫辦理，並建議增加測量點以持續監測建物狀況。

    相關新聞請見：

    獨家》文資鄰損3-2：制度有破口！ 專家示警：損害恐被低估

    獨家》文資鄰損3-3：台北歸綏街大裂縫 居民怒：別重演基泰大直

    台北市市定古蹟文萌樓地面隆起。（記者楊心慧攝）

    台北市市定古蹟文萌樓多處牆壁出現裂縫。（記者楊心慧攝）

    台北市市定古蹟文萌樓2022年開幕後對外展覽，隔年因鄰損狀況嚴重而停止開放。（記者楊心慧攝）

    台北市市定古蹟文萌樓2022年開幕後對外展覽，後續因鄰損狀況嚴重而停止開放。（記者楊心慧攝）

    台北市歷史建築南京西路261號店屋，房屋已有傾斜狀況。（記者楊心慧攝）

    台北市歷史建築南京西路261號店屋，地板有許多裂縫。（記者楊心慧攝）

