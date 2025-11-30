為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中1萬個Q版「媽祖行動平安燈」 將在各項活動贈送

    2025/11/30 07:29 記者蘇金鳳／台中報導
    交通局與樂成宮合推卡哇伊的媽祖行動光明燈。（樂成宮提供）

    交通局與樂成宮合推卡哇伊的媽祖行動光明燈。（樂成宮提供）

    媽祖是台灣人多數人的信仰，中市交通局與媽祖廟樂成宮合作，製作非常可愛Q版媽祖外型的行動平安燈，晚上可繫在身上或背包增加自身的辨識度，將會在舉辦各項活動贈送給民眾及長輩，由於平安燈實在太「古錐」，一般民眾可能會搶著要，樂成宮表示，預計12月6日民眾可到樂成宮索取，但因數量有限且惜物原則，會請民眾隨喜添香油錢。

    時序進入冬季，夜長晝短，不但長輩清晨出門運動，天還大黑，而學生騎自行車回家天也將暗，而長輩夜間若穿太暗色的衣服，辨識度太差，常造成車禍，交通局跟樂成宮合作，製作了一萬個Q版的媽祖行動平安燈，要讓長輩繫在身上，增加自身亮度。

    由於媽祖行動平安燈，交通局及樂成宮各分配5千個，在所舉辦的活動中要贈送給一般民眾及長輩，但是此一Q版的媽祖行動平安燈實在太可愛了，若未參加活動的民眾要如何索取?樂成宮董事長何敏誠表示，若民眾想要行動平安燈，除了可參加樂成宮活動外，可以到樂成宮索取。

    不過，何敏誠強調，基於數量有限及惜物觀念，請索取民眾隨喜捐一點香油錢，才不會因為免費就亂丟，這個可愛版的媽祖行動平安燈，不但可增加夜間出門民眾的辨識度，又有媽祖保平安，且具時尚感，但因為還在製作中，預計12月6日可索取，數量有限，索完為止。不過，擔心製作不及，因此請民眾12 月6日要至樂成宮索取時可先電話詢問。

    交通局與樂成宮合推卡哇伊的媽祖行動光明燈。（樂成宮提供）

    交通局與樂成宮合推卡哇伊的媽祖行動光明燈。（樂成宮提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播