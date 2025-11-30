台中1萬個Q版「媽祖行動平安燈」 將在各項活動贈送

交通局與樂成宮合推卡哇伊的媽祖行動光明燈。（樂成宮提供）

媽祖是台灣人多數人的信仰，中市交通局與媽祖廟樂成宮合作，製作非常可愛Q版媽祖外型的行動平安燈，晚上可繫在身上或背包增加自身的辨識度，將會在舉辦各項活動贈送給民眾及長輩，由於平安燈實在太「古錐」，一般民眾可能會搶著要，樂成宮表示，預計12月6日民眾可到樂成宮索取，但因數量有限且惜物原則，會請民眾隨喜添香油錢。

時序進入冬季，夜長晝短，不但長輩清晨出門運動，天還大黑，而學生騎自行車回家天也將暗，而長輩夜間若穿太暗色的衣服，辨識度太差，常造成車禍，交通局跟樂成宮合作，製作了一萬個Q版的媽祖行動平安燈，要讓長輩繫在身上，增加自身亮度。

由於媽祖行動平安燈，交通局及樂成宮各分配5千個，在所舉辦的活動中要贈送給一般民眾及長輩，但是此一Q版的媽祖行動平安燈實在太可愛了，若未參加活動的民眾要如何索取?樂成宮董事長何敏誠表示，若民眾想要行動平安燈，除了可參加樂成宮活動外，可以到樂成宮索取。

不過，何敏誠強調，基於數量有限及惜物觀念，請索取民眾隨喜捐一點香油錢，才不會因為免費就亂丟，這個可愛版的媽祖行動平安燈，不但可增加夜間出門民眾的辨識度，又有媽祖保平安，且具時尚感，但因為還在製作中，預計12月6日可索取，數量有限，索完為止。不過，擔心製作不及，因此請民眾12 月6日要至樂成宮索取時可先電話詢問。

