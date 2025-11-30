為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬祖酒廠「八八坑道」明起封閉施工 最快2026年3月25日完工

    2025/11/30 07:26 記者俞肇福／綜合報導
    馬祖酒廠八八坑道從12月1日（明天）起，暫停對外開放，進行坑道內部修繕工程，預計封閉到明年3月25日止。（記者俞肇福攝）

    到馬祖旅遊的旅客要注意了！馬祖酒廠從明天（12月1日）起，馬祖酒廠主要負責儲存罈裝老酒存放區與高粱酒系酒槽區的「八八坑道」暫停開放參觀；馬祖酒廠總經理劉九銘說，因八八坑道內部地坪損壞嚴重，為了維護人員進出安全，從2025年12月1日起至2026年3月25日止，坑道內部將進行修繕工程，期間暫停開放以維安全，至於「接待館」不受影響正常開放

    地方耆老相傳，八八坑道早年只是居民躲藏海盜的藏身山洞，在國軍進駐馬祖後，加以鑿高、挖深與強固，闢為戰車坑道，全長273公尺（包含副坑道長度），坑道於1974年完工，後來由於坑道中段塌陷，戰車後送回本島後，八八坑道一度曾是馬祖電信局辦公地點及電信機房，如今則已成為馬祖酒廠窖藏老酒與高粱酒的場所。

    八八坑道每天早上開放時間為8時40分到11時30分，下午開放時間為13時40分到17時。若是不擅飲酒的遊客，當八八坑道早上大門甫開啟時，充滿著濃烈的陳年高粱酒香氣撲鼻而來，坑道口兩側擺著儲存高粱酒或老酒的酒甕，坑道主體由花崗岩構成，坑道長年維持在攝氏16到19度。馬祖酒廠「八八坑道」從12月1日到明年3月25日封閉施工，封閉施工期間，遊客仍能到「接待館」參觀。

    馬祖酒廠八八坑道從12月1日（明天）起，暫停對外開放，進行坑道內部修繕工程，工程施做到明年3月25日止。（記者俞肇福攝）

    熱門推播