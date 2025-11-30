11/30各報重點新聞一覽

民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天。（資料照）

自由時報

藍白推不在籍投票 綠提放2天民主假反制

朝野就投票制度展開鬥法！藍白推動「不在籍投票」專法，民進黨團質疑恐產生選務困難、中國滲透等風險，並提出「強化民主投票促進法草案」做為對案，明定投票日及前一日均應放假一天，以提升公民參政權行使的便利性，並防範資訊戰與錯假訊息攻擊破壞民主制度。

齊柏林衛星 首次飛過台灣、通聯 發射成功 1週內啟動、3個月後取像

齊柏林衛星歷經數次延期，廿九日凌晨二點四十四分搭乘美國火箭順利升空、五點四分入軌，十點四十二分正式通過台灣上空，通聯「報平安」，預計一週內啟動光學酬載，三個月後開始取得衛星照片，解析度約一米，展現台灣太空科研實力與團隊凝結力量。

空巴急召修A320 全球航班大亂 多達6000架 完成軟體更新才可復飛

上月美國捷藍航空一架A320客機在飛行中突然異常俯衝、致十五人受傷，法國航太業巨擘空中巴士（Airbus）經調查發現，強烈太陽閃燄輻射可能導致飛控系統資料損毀，歐美航空主管機關下令，要求全球航空公司完成緊急軟體更新方可復飛。

聯合報

空巴召修A320系列客機 55年來最大規模

鑒於太陽閃焰恐使飛控系統運作所需的關鍵資料遭破壞，必須重新調整軟體版本，總部在法國的空中巴士（空巴）廿八日向全球超過三五○家營運商發布通告，下令立即召修廣泛使用的A三二○系列客機進行修復，粗估全球約有超過一萬架航機受到影響。路透廿九日報導，這恐是空巴成立五十五年來，最大規模的類似事件。

全台首例 苗栗「碳封存」場址引民眾反彈

碳捕捉及封存（Carbon Capture and Storage,CCS）是台灣達成二○五○年淨零目標的關鍵戰略和最後一塊拼圖，中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區的地下天然氣儲氣窖上方，設置我國首例碳封存場址，灌注卅萬噸二氧化碳，但因民意強烈反彈，視碳封存場為鄰避設施，加上目前尚無專法管理，導致不僅中油申請碳灌注許可埋下變數，也不利未來碳封存發展。

中國時報

停砍公教年金 拚12月12日三讀

國民黨、民眾黨推動停砍公教年金修法，力拚年底前完成三讀。據了解，司法及法制委員會已預計12月4日下午召集協商，由於相關草案冷凍期至12月11日，屆時不論協商是否有結論，最快12月12日就可在立法院會中闖關三讀，停止繼續調降公教人員退休所得替代率。

齊柏林衛星29日凌晨順利升空入軌，首次與台灣通聯，健康狀態良好。（太空中心提供）

空中巴士緊急召修A320客機。（法新社資料照）

