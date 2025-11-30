新竹關西11度！今高溫上看28度 週二夜東北季風增強

今日新竹至嘉義低溫約13至16度，其他地區低溫約16至20度，白天高溫則可達到24至28度，日夜溫差大。（資料照）

中央氣象署指出，今日（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，今日白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻效應影響，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些。今日平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的「關西工作站」測站，今晨5點53分僅測得11度。其他地區今日低溫約16至20度，日夜溫差大，民眾早出晚歸請適時調整衣物。

空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（12月1日）白天水氣相對較多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。週一晚間起至週二（2日）白天水氣稍減，桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨。台灣各地低溫18至21度，高溫落在24至28度。

週二晚間起東北季風再度增強，週三（3日）至週四（4日）受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚較涼。中部以北及宜蘭低溫最低可到14度，南部花東低溫約17至19度；北部、宜花高溫約18至21度，南部可達24度以上。

週五（5日）至週六（6日）東北季風逐漸減弱，白天各地氣溫逐漸回升，但早晚仍較涼。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 30 15 ~ 28 22 ~ 29 20 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

