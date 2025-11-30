高雄保護型自行車道「加長」總長破千公尺 單車族：還不太習慣

高市府加長博愛一路旁的保護型自行車道，累計長度破千公尺。（記者王榮祥攝）

高雄保護型自行車道近期「加長」逾兩倍！從原來305公尺、一口氣拉到1025公尺，有單車族坦言還不習慣，交通局則表示，新車道較有保護性，將加強宣導。

高市府2023年初在站西路鋪設工程中參考國外案例，先在博愛一路自遼寧路到九如路間約145公尺路段，將過寬的快車道縮減，於停車格右側設自行車道，成為全高雄第一段保護型自行車道。

工務局道工處今年3月，在博愛一路自同盟到北平路間約160公尺處劃設第二段，11月初配合道路刨鋪，再於博愛一路北平路與熱河街之間約720公尺路段再劃第三段，使得保護型自行車道累計長度破千公尺、達1025公尺。

記者實地觀察，多數單車族還是騎在人行道上，坦言對保護型自行車道還不習慣；市議員張博洋則關注不少大小車佔用自行車道情況，甚至連公車也違規，提醒市府加強執法。

市府強調，保護型自行車道對單車族與行人來說，都更有保護效益，且柏油路面比人行道好騎很多，推斷單車族對新型道路還不習慣，後續會再加強宣導，同時持續蒐集使用情況、滾動檢討；至於車輛佔用自行車道，已委請警方加強勸導與取締，逐步讓用路人習慣新車道。

市府進一步說明，目前從台鐵高雄車站北側的博愛路，從九如一直往北到同盟路之間，僅剩遼寧到熱河街間約百餘公尺尚未劃設自行車道，預計今年底前會完成，屆時將形成全長約1200公尺的保護型自行車道；未來計畫由博愛二路往北延伸，目標是再增加2公里。

單車族還不習慣保護型車道，仍舊騎在人行道上。（記者王榮祥攝）

