淡水6.2萬戶大停水 新北市府：明凌晨2時修復啟動加壓供水

施工團隊連夜搶修，預計明日凌晨2時修復完成。

淡北道路工程施工誤鑽地下管線，造成淡水6萬多戶大停水，新北市府連夜搶修。副市長朱惕之今（29日）前往現場坐鎮，指市府、台灣自來水公司與施工單位協作下，預計明（30日）凌晨2時修復管線並啟動加壓供水，市府將持續掌握復水時程，確保民眾權益。

因挖破自來水管線，自來水公司於11月28日凌晨0時起減壓供水，中午過後全面暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共計約6.2萬戶。朱惕之今日與工務局長馮兆麟前往現場視察，並要求市府團隊與自來水公司等相關單位持續搶修，盡速恢復淡水居民的生活機能。

馮兆麟指出，在確保安全之下，已完成設置鋼板樁及支撐作業，今日加速將破損自來水管線挖出，並進行換管與復舊作業，因地下水量龐大，修復時間較原本預估的更久，預計明日凌晨2時修復完成。台水公司總管理處及區主任亦在場協助，安排19處取水站及5部水車，解決市民在停水期間的用水問題。

馮兆麟表示，淡北道路工程於施作基樁前，已完成必要之管線調查、試挖、探測作業，並且與自來水公司在事前會勘確認。此次施工廠商意外鑽破管線，顯示圖資與實際狀況有所落差，將全面檢討現行圖資準確度，並輔以現場挖掘確認。在回復供水後，市府與自來水公司研議討論相關補償機制及必要協助。

工務局長馮兆麟（穿白外套者）二度到場勘查。（工務局提供）

新北市副市長朱惕之與工務局長馮兆麟到現場視察。（工務局提供）

市府團隊與台灣自來水公司、施工廠商持續搶修，盼盡速恢復供水。（工務局提供）

