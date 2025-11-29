為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    丹娜絲風災「百頭豬載浮載沉」 嘉義獸醫捨命涉水救援

    2025/11/29 23:43 記者王善嬿、丁偉杰／專題報導
    今年7、8月颱風、豪雨接連肆虐嘉義縣，公職獸醫穿著青蛙裝衝現場處理受災動物。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    今年7、8月颱風、豪雨接連肆虐嘉義縣，公職獸醫穿著青蛙裝衝現場處理受災動物。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖致災，不少貓犬也受困受傷，「獸醫超人」挺進災區輪班提供義診服務。7月丹娜絲颱風及西南氣流豪雨造成嘉義縣致災，東石鄉鰲鼓濕地台糖農場淹水逾1.5公尺，積水逾2週未退，上萬頭豬溺斃，死豬屍體腫脹如氣球飄浮水面。在台糖求助下，嘉義縣家畜疾病防治所獸醫師與防疫員換上救災用「青蛙裝」，冒險涉水救災，協助妥善處理動物屍體及環境清消。

    風災後，無數個禽畜牧場一夕間成重災區，死豬、死雞在水面上載浮載沉，家畜所獸醫與防疫團隊第一時間挺進災區，搶救奄奄一息的動物，並與縣府農業處、環保局分工合作，協調聯絡化製廠，快速處理火化大量動物屍體，堪稱災後動物救援與防疫的幕後英雄。

    家畜所長林珮如說，風災豪雨造成魚塭、禽畜牧場停電及嚴重毀損，更導致大量豬、雞等經濟動物溺斃死亡，並非一般火化或掩埋就能處理，獸醫師與防疫員團隊合作，逐一將動物屍體運上車，儘速送專業化製場焚化。

    朴子市荷苞嶼排水附近一座養豬場，因荷苞嶼排水溢堤，洪水衝入養豬場，該處地勢低窪積水嚴重，3400多頭豬幾乎全泡水中，大多數遭溺斃，百餘頭豬倖免於難，在路上四竄，經獸醫師協同怪手機具人員，落難豬隻最後被順利拯救。

    一位參與的獸醫師說，救災現場散發濃烈屍臭味，淹水未退下，面臨污水污染或漏電、踩到尖銳物受傷等多重風險挑戰，除了平日專業訓練，還要有體力與耐力，災後防疫可避免爆發傳染病疫情，也展現獸醫師關懷動物生命的責任感。

    嘉畜所團隊衝現場，還會遇到尖銳物品致腳傷等情形。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    嘉畜所團隊衝現場，還會遇到尖銳物品致腳傷等情形。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    公職獸醫與防疫團隊在畜牧場現場，常面臨並克服各種臨時狀況。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    公職獸醫與防疫團隊在畜牧場現場，常面臨並克服各種臨時狀況。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

