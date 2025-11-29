為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南新營「下雪」了 幸福台南．耶誕點燈登場

    2025/11/29 22:32 記者楊金城／台南報導
    8.5公尺高的「綠．光．城心」耶誕樹，在造雪的歡樂氣氛中散佈幸福光芒。（記者楊金城攝）

    8.5公尺高的「綠．光．城心」耶誕樹，在造雪的歡樂氣氛中散佈幸福光芒。（記者楊金城攝）

    台南新營民治市民廣場今晚（29日）彷彿「下雪」了，「幸福台南．耶誕點燈」活動登場，在泡沫紛飛如雪的場景中點亮8.5公尺高的「綠．光．城心」耶誕樹，營造幸福的氣氛，迎接耶誕節、新年到來。

    台南市府接下來將於12月6日點亮新營文化中心前的耶誕樹、12月14日舉辦河樂廣場耶誕樹點燈活動；「綠．光．城心」耶誕樹，融入台南科技、產業、文化、低碳永續治理的城市意涵。

    民治市民廣場的文創市集、好玩有趣的親子DIY、氣墊遊戲區、小小波麗士和消防員體驗，從今天下午就吸引滿滿人潮，晚上更有音樂會、摸彩及發送耶誕小禮物，並邀請歌手謝聖凱、蔡幸妙、周子寒、鄭進一接力演唱。市長黃偉哲說，台南今年經歷楠西地震、丹娜絲颱風等災害，市府全力投入災後復原，更建構韌性城市，希望在新的一年帶來幸福和守護市民生命財產安全。

    市府說，市政推動致力溪北、溪南平衡發展，爭取國圖新營南館、設置鹽水岸內糖廠影視基地、爭取智慧機器人產業聚落落腳柳營科工區、後壁台灣蘭花園區轉型花卉產業創新園區，市長黃偉哲就任以來，連續7年在民治市政中心舉辦耶誕點燈活動，每年都有不同驚喜，除營造歡樂幸福的節慶氣氛，並藉以激發市民對城市未來的共感共好。

    「幸福台南．耶誕點燈」今晚在新營民治市政廣場點燈。（記者楊金城攝）

    「幸福台南．耶誕點燈」今晚在新營民治市政廣場點燈。（記者楊金城攝）

    民治市民廣場還有「小小波麗士」體驗活動。（記者楊金城攝）

    民治市民廣場還有「小小波麗士」體驗活動。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播