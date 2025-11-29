台南新營「下雪」了 幸福台南．耶誕點燈登場

8.5公尺高的「綠．光．城心」耶誕樹，在造雪的歡樂氣氛中散佈幸福光芒。（記者楊金城攝）

台南新營民治市民廣場今晚（29日）彷彿「下雪」了，「幸福台南．耶誕點燈」活動登場，在泡沫紛飛如雪的場景中點亮8.5公尺高的「綠．光．城心」耶誕樹，營造幸福的氣氛，迎接耶誕節、新年到來。

台南市府接下來將於12月6日點亮新營文化中心前的耶誕樹、12月14日舉辦河樂廣場耶誕樹點燈活動；「綠．光．城心」耶誕樹，融入台南科技、產業、文化、低碳永續治理的城市意涵。

民治市民廣場的文創市集、好玩有趣的親子DIY、氣墊遊戲區、小小波麗士和消防員體驗，從今天下午就吸引滿滿人潮，晚上更有音樂會、摸彩及發送耶誕小禮物，並邀請歌手謝聖凱、蔡幸妙、周子寒、鄭進一接力演唱。市長黃偉哲說，台南今年經歷楠西地震、丹娜絲颱風等災害，市府全力投入災後復原，更建構韌性城市，希望在新的一年帶來幸福和守護市民生命財產安全。

市府說，市政推動致力溪北、溪南平衡發展，爭取國圖新營南館、設置鹽水岸內糖廠影視基地、爭取智慧機器人產業聚落落腳柳營科工區、後壁台灣蘭花園區轉型花卉產業創新園區，市長黃偉哲就任以來，連續7年在民治市政中心舉辦耶誕點燈活動，每年都有不同驚喜，除營造歡樂幸福的節慶氣氛，並藉以激發市民對城市未來的共感共好。

「幸福台南．耶誕點燈」今晚在新營民治市政廣場點燈。（記者楊金城攝）

民治市民廣場還有「小小波麗士」體驗活動。（記者楊金城攝）

