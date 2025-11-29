為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南烏樹林廢棄場大火仍未撲滅 彭啓明曝起火原因

    2025/11/29 22:08 記者楊金城／台南報導
    台南後壁烏樹林廢棄物暫置場大火，今天仍在進行殘火處理。（記者楊金城攝）

    台南後壁烏樹林廢棄物暫置場大火，今天仍在進行殘火處理。（記者楊金城攝）

    台南後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場暫存30萬噸廢棄物，在綜合堆置區發生的大火，今天（29日）進入第9天仍持續進行殘火處理，「垃圾山」依然冒出火煙，環境部長彭啓明傍晚5點多到場關心處理現況，包括民進黨立委賴惠員、林俊憲、國民黨立委謝龍介都建議滅火方式，甚至出動空勤直升機幫忙滅火。

    彭啓明承諾再核撥風災垃圾清理經費2.6億元，對目前的滅火，要增加機具、人力、出動直升飛機救火都可以評估，希望在最短時間完全撲滅火勢，環境部也會加入台南市環保局對大火造成可能的空污加強監測，請民眾放心。

    台南市環保局代理局長許仁澤簡報烏樹林廢棄物暫置場火災發生、搶救過程，目前水源沒問題，與消防局動員廿四小時採開挖、澆水降溫、移置廢棄物來撲滅這場火，未來計畫在場內分類去化廢木、廢家具、廢磚瓦再轉運出去焚化、再利用；因為烏樹林營區明年5月須交還給海軍海鋒大隊設置反艦飛彈基地，但清理廢棄物量體大，目前希望爭取軍方同意明年8月才歸還。

    賴惠員、林俊憲要求環境部想盡辦法來協助滅火，也可以商請軍方、空勤直升機來幫忙；謝龍介說，此行不是來究責的，但火滅不了，火煙狂冒10天以上，市民也受不了，希望趕快增加機具處理，建議未來在場內也設臨時資源回收場處理去化，節省處理費用。

    這場大火被疑起火不單純，彭啓明說，今年是台灣75年來最熱的秋天，是1951年來至今最高溫的秋天，因天乾物燥，加上災後廢棄物堆積太大，因此導致烏樹林暫置場大火，在花蓮和澎湖也發生，面對極端氣候災害，環境部未來將針對災後廢棄物堆置場設置模式訂定標準，避免垃圾堆置造成風險。

    台南市副市長趙卿惠指出，市府在下週也會和環境部、農水署、工務單位針對烏樹林暫置場內緊急便道開設，增加空間以利機具進駐撲滅殘火。

    環境部長彭啓明（左一）說明烏樹林暫置場大火與極端氣候災害的關係。（記者楊金城攝）

    環境部長彭啓明（左一）說明烏樹林暫置場大火與極端氣候災害的關係。（記者楊金城攝）

    立委賴惠員（前左）要求儘快滅火。（記者楊金城攝）

    立委賴惠員（前左）要求儘快滅火。（記者楊金城攝）

    國民黨立委謝龍介建議加派機具、人力和想出新方式滅火。（記者楊金城攝）

    國民黨立委謝龍介建議加派機具、人力和想出新方式滅火。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播