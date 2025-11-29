台南烏樹林廢棄場大火仍未撲滅 彭啓明曝起火原因

台南後壁烏樹林廢棄物暫置場大火，今天仍在進行殘火處理。（記者楊金城攝）

台南後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場暫存30萬噸廢棄物，在綜合堆置區發生的大火，今天（29日）進入第9天仍持續進行殘火處理，「垃圾山」依然冒出火煙，環境部長彭啓明傍晚5點多到場關心處理現況，包括民進黨立委賴惠員、林俊憲、國民黨立委謝龍介都建議滅火方式，甚至出動空勤直升機幫忙滅火。

彭啓明承諾再核撥風災垃圾清理經費2.6億元，對目前的滅火，要增加機具、人力、出動直升飛機救火都可以評估，希望在最短時間完全撲滅火勢，環境部也會加入台南市環保局對大火造成可能的空污加強監測，請民眾放心。

台南市環保局代理局長許仁澤簡報烏樹林廢棄物暫置場火災發生、搶救過程，目前水源沒問題，與消防局動員廿四小時採開挖、澆水降溫、移置廢棄物來撲滅這場火，未來計畫在場內分類去化廢木、廢家具、廢磚瓦再轉運出去焚化、再利用；因為烏樹林營區明年5月須交還給海軍海鋒大隊設置反艦飛彈基地，但清理廢棄物量體大，目前希望爭取軍方同意明年8月才歸還。

賴惠員、林俊憲要求環境部想盡辦法來協助滅火，也可以商請軍方、空勤直升機來幫忙；謝龍介說，此行不是來究責的，但火滅不了，火煙狂冒10天以上，市民也受不了，希望趕快增加機具處理，建議未來在場內也設臨時資源回收場處理去化，節省處理費用。

這場大火被疑起火不單純，彭啓明說，今年是台灣75年來最熱的秋天，是1951年來至今最高溫的秋天，因天乾物燥，加上災後廢棄物堆積太大，因此導致烏樹林暫置場大火，在花蓮和澎湖也發生，面對極端氣候災害，環境部未來將針對災後廢棄物堆置場設置模式訂定標準，避免垃圾堆置造成風險。

台南市副市長趙卿惠指出，市府在下週也會和環境部、農水署、工務單位針對烏樹林暫置場內緊急便道開設，增加空間以利機具進駐撲滅殘火。

環境部長彭啓明（左一）說明烏樹林暫置場大火與極端氣候災害的關係。（記者楊金城攝）

立委賴惠員（前左）要求儘快滅火。（記者楊金城攝）

國民黨立委謝龍介建議加派機具、人力和想出新方式滅火。（記者楊金城攝）

