品牌一條街離島金門搶頭「香」 金城「粥糜一條街」暖呼呼登場

經濟部商業發展署「品牌一條街」計畫第1個登陸離島的「粥糜一條街」在交通部觀光署推動的全國觀光亮點前30名「金門後浦16藝文特區」登場。（金門後浦16藝文特區提供）

經濟部商業發展署「品牌一條街」計畫第一個登陸離島的「粥糜一條街」，今天在交通部觀光署推動的全國觀光亮點前30名「金門後浦16藝文特區」登場，參與者只要購買1只「放題碗」，就可以盡情品嘗金門戰地粥糜市集中暖呼呼的「一日金門味」。

後浦16藝文特區總幹事吳伯揚說，活動3大亮點，「粥糜主題市集」聚焦金城鎮12家粥品店家與5家創意攤位，推出傳統廣東粥、鹹粥、風味小點與限定配料人氣票選。其2，市集推出「環『粥』格格換裝體驗」，遊客在清朝風格換裝區穿上格格、小主或侍衛等服飾，在「奉旨吃粥」布景牆與立體看板打卡，增添儀式感。其3是賢庵國小垵湖分校「小小攝影團隊小影展」，展出學童為街區粥店拍攝的短片與影像。

吳伯揚說，財團法人商業發展研究院已在全國完成22處「品牌一條街」輔導，今年首度跨出台灣本島，在金門金城「粥糜一條街」，以1碗陪伴在地人成長的粥糜為主角，推出「1碗在手，嘗遍金門街區好粥味」主題市集，賦予異國潮流氛圍的「粥市放題（將原意「隨心所欲」的日語引申為「無限量供應」）餐具」，花150元購買1只碗公，就能走攤品嘗各店小粥品。

吳伯揚說，人潮從活動開始前的上午9點多持續到下午2點，現場提供近2500碗粥品；粥糜曾是支撐一家溫飽的主食，也是帶動觀光的美食，現場滿滿粥糜香氣，滿滿金門故事。

活動人氣票選結果，「浯島粥糜-浯粥」人氣金賞獎、「碳烤天下金城店」銀賞獎、「光之廚」銅賞獎，「市港行旅」、「特級廚神」共列人氣粥品獎。

經濟部「品牌一條街」計畫第1個登陸離島的「粥糜一條街」登場，金城鎮鎮長李誠智（左一）、縣府產發處長李銘培（左二），後浦十六藝文特區主任委員吳惠民（右二）均到場共襄盛舉。（金門後浦16藝文特區提供）

進場「粥糜一條街」的遊客，只要持1只碗公，就能走攤品嚐各店精心準備的小粥品。（讀者提供）

經濟部「品牌一條街」計畫第1個登陸離島的「粥糜一條街」登場，遊客「1碗在手，嚐遍金門街區好粥味」。（金門後浦16藝文特區提供）

遊客可以在清代風格換裝區穿上格格、小主或侍衛等服飾拍照打卡，增添趣味儀式感。（金門後浦16藝文特區提供）

