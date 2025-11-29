為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台大醫師不當了！侯文詠30歲脫下白袍：沒有快樂，人生越走越無聊

    2025/11/29 21:43 記者蔡淑媛／台中報導
    侯文詠在中山醫大以〈變成自己想望的大人〉為題發表演講，分享人生抽屜保留「讓自己真正快樂的事！」（中山醫大提供）

    侯文詠在中山醫大以〈變成自己想望的大人〉為題發表演講，分享人生抽屜保留「讓自己真正快樂的事！」（中山醫大提供）

    63歲的知名作家侯文詠，早在30歲已是台大醫院主治醫師、暢銷作家，卻選擇放下醫師身份，走向寫作人生，現在是身兼製作人編劇打造影集熱映。侯文詠今天到中山醫學大學以〈變成自己想望的大人〉為題發表演講，分享人生抽屜保留「讓自己真正快樂的事！」

    侯文詠從18歲就讀醫學系時的迷惘談起，回顧自己從麻醉科醫師走向文學創作的轉折，鼓勵青年在不確定與壓力中勇於摸索天賦。他說，人生中許多選擇往往是「做了才知道」，而意外的風景常在行動之後才會出現。

    侯文詠分享18歲考上醫學系後的心境，坦言雖被視為人生勝利組，卻始終感到被期待牽引，他以「整理抽屜」比喻人生配置，包括必須完成的責任、基本生活需求，而最重要的是要在抽屜裡保留位置給「讓自己真正快樂的事」，自己當時1年看了300多部電影，就是靠有效安排讀書時間換來的，並表示如果沒有把「快樂」放進人生的抽屜，人生只會越走越無聊。

    「病人放不下的是生命的意義」

    談及臨床工作的衝擊，他提到在台大醫院麻醉科任職時，曾因無法面對病人離世而備感煎熬。直到受到電影《辛德勒的名單》啟發，決定陪伴病人「等他們哭完後再離開病房」，也開始理解病人真正放不下的是生命中的意義、關係與價值。他強調，生命是一段時間，而不是倉庫，不應只忙著累積財富、地位等標籤，而忽略與重要的人好好生活。

    面對學生提問「如何與過去告別」時，他以自身與父母的告別經驗回應，坦言母親離世時來不及見最後一面，是生命中的遺憾。相較之下，與父親在加護病房的道別，即使只能說出最尋常的感謝話語，卻最能觸動人心。他認為，能好好說再見，本身就是人生的福氣。

    「熱情是遇挫折 願意回頭努力」

    學生也提出對主流價值、叛逆與熱情消退的疑問？侯文詠回應，人生無時無刻都在與過去的自己告別，而真正能帶來改變的是「是否願意先調整自己」，他說，熱情不是短暫的興奮，而是在經歷挫折後仍願意回到那件事上繼續努力，只要持續察覺、理解並修正自己的步伐，專注在真正重要的事情上，即使世界並不完美，也能在過程中找到前進的力量。

    講座吸引400位中部大專院校師生到場聆聽，現場互動熱絡，活動由中山醫大課外活動組、學生會、福智青年社及福智文教基金會共同主辦，醫學院院長葉兆斌致詞時表示，自己自年輕時便閱讀《大醫院小醫師》，對書中的醫療故事記憶深刻，盛讚侯文詠是台灣少見兼具專業醫師背景與文學素養的作家。

