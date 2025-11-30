貴婦百貨巨熊、放大版美食耶誕造景超萌 下秒瘋拍被操壞重傷

貴婦百貨聖誕造景變大型遊樂場，許多民眾無視規定，隨意踩踏、玩樂，裝置展出第一天就有多處損壞。（Thread＠chinling_kuo授權提供）

有「貴婦廣場」之稱的寶麗廣場（BELLAVITA）推出耶誕節主題裝置，主打約1層樓高巨型聖誕小熊趴在放滿美食的餐桌旁，與各式應景的放大版佳餚搭配，如甜點、香檳等。本該是免費拍照打卡的夢幻勝地，卻有網友在Thread爆料，部分遊客無視注意事項，在展品上肆意踩踏、玩樂，開展不到一天就有許多造景毀壞，部分鐵絲外露、保麗龍裸露。

寶麗廣場位於台北市信義計畫區的，豪華、優雅建築風格而有「貴婦百貨」之稱，2025「Christmas Feast of Wonders 聖誕饗宴」造景推出展到明年1月4日，沒想到11月28日才剛開放就慘遭許多遊客破壞。

貼文畫面中，許多情侶、家長和孩子無視注意事項警告「請勿攀爬、倚靠、搬運」，隨意穿梭和奔跑，把廣場的耶誕裝飾當作「大型遊樂場」玩樂。

目擊網友也說，甚至還有人不理會「請勿拿取」告示，把巨型棒棒糖、草莓等裝飾當道具般擺弄、拍攝。保全不斷地制止與勸阻，仍會有更多人潮湧上，根本沒有用。

誇張行徑令眾多網友傻眼，「說好的貴婦百貨呢？我只看到一群沒教養的窮酸底層，免費進場放任小孩破壞人家的設施」、「真的是蠻沒水準的聖，工作人員很辛苦，昨日才修好……道具都很脆弱，漂亮的展示大家要好好愛惜，讓後面的客人也能有完整的拍照空間」、「只能嘆氣⋯這裝置大概過了這兩天週末就再見了」、「我要是陳列設計師本人會氣炸跟難過」

