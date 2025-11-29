為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南區大客車駕駛12/13擴大徵才 任滿3個月最高補助14萬

    2025/11/29 21:14 記者陳文嬋／高雄報導
    南區大客車駕駛將於12月13日擴大徵才，示意圖。（資料照）

    高雄市區監理所將於12月13日舉辦南區大客車駕駛擴大徵才活動，媒合求職民眾與客運業者，提供就業獎勵方案，錄取連續僱用滿3個月，最高可領補助14萬466元。

    所長劉育麟表示，為從攬才、育才及留才等3方面協助客運業者招募解決駕駛缺員問題，推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」。

    監理所將於12月13日週六下午1時30分至下午5時30分，在新光三越左營店彩虹市集1樓戶外廣場，舉辦嘉義、台南、高雄、屏東及台東等南部地區大客車駕駛招募活動，將有15家客運業者設攤，說明薪資福利，並進行現場面試。

    民眾應徵錄取且任職滿3個月，可領取3種補助津貼，包括補助駕駛訓練費（參加小客車升大客車訓練最高1萬4500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3500元、參加乙類營業大客車駕駛人專訓最高2萬7365元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高5萬923元）、訓練期間生活津貼每日953元（最高領取5萬3368元）。

    此外，民眾任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領補助達14萬466元；補助對象包括公路、市區汽車客運業、遊覽車客運業，但必須112年2月17日至3月16日未擔任大客車駕駛，歡迎民眾投身大客車駕駛行列，協助客運業者有效招募人力補充駕駛缺額。

