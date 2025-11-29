30年大慶！台中醫院歷任院長共聚一堂 林靜儀：公立醫院不可取代

台中醫院舉行130週年院慶，場面熱鬧溫馨。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院今天舉行130週年院慶，衛服部次長林靜儀代表衛福部，到場肯定台中醫院對中部地區從急重症到長照醫療服務的貢獻，衛生局長曾梓展也到場慶賀以「太多、太多、太多」形容感謝院方疫情期間與公衛協助推動，凸顯部立醫院存在的必要與重要性，繼續邁向下一個百年。

台中醫院歷史悠久，日治時期是中部最大的公立醫院，歷經百年風華，再現新局，現任院長黃元德邀請歷任院長「回娘家」，高齡90歲的黃孝鏘，以及前院長徐永年、李孟智都出席觀禮，並共同揭牌磁振造影設備啟用，不斷更新醫療設備，為民眾守護健康的證明。

請繼續往下閱讀...

林靜儀表示，台中醫院今天在院慶表揚傑出、資深員工，許多退休醫護也回院同慶，醫院把醫療人員當重要資產，長留久用，永續照顧，肩負健康守護的責任，並加速健康照護，台中醫院在都會區也持續服務偏鄉，公立醫院提供最優質、民眾需要的優質服務，致力健康台灣的目標。

林靜儀強調，公立醫院要在人才養成留用、急重難罕領城及公衛責任，都能扮演最重要的角色，未來在高齡長照，縮短急症照顧及後期急性照護照顧，都能持續努力。

黃元德表示，未來院方將持續醫療創新，包括購置新醫療儀器，以及技術、照顧模式持續發展，更要讓醫院盡到社會責任，照顧弱勢民眾、國家，提升醫院韌性、永續發展。

台中醫院慶，黃元德與副院廖妙淯陪同來賓參觀台院百年歷史照片，回顧台中醫院的過去並展望未來，壓軸活動共同拉開紅彩帶，「輝動130，醫起展未來」的130年週年氣球昇起，共同高呼「傳承130年，台中醫院生日快樂！」掀起最高潮。

台中醫院130週年院慶，衛服部次長林靜儀及多名前任院長到場慶賀。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法