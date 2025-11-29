線上衛教+長照查詢！基隆長輩照護平台 1年逾6000件LINE諮詢

基隆長輩照顧平台成果發表會。（記者盧賢秀攝）

基隆長輩照護平台上線1年多，以LINE提供健康、營養、運動、福利、醫療協助等全方位資訊，今年與醫院及基層診所合作，整合衛教資源、長照查詢等功能，累計6110件線上諮詢。市長謝國樑說，市府透過數位工具持續用「有愛」照顧每位長輩。

市府今舉行「基隆長輩照護平台」成果發表會，衛生局長張賢政說，平台去年8月1日上線後，以LINE提供健康、營養、運動、福利、醫療協助等資訊，今年與醫院及基層診所合作，整合衛教資源、長照查詢等功能，使服務更貼近長輩日常生活。對於不便外出就醫、缺乏即時協助的家庭而言，平台成為重要的數位照護支柱。

衛生局統計，平台迄今已累計6110件線上諮詢，3分鐘內回覆率達99.6%，服務滿意度達98.8%。

謝國樑指出，基隆今年65歲以上人口占比已達22.1%，高齡者的健康、生活、情緒與資訊需求相互交織，因此打造友善、便捷、可信賴的照護環境，是市府最重要的政策目標之一。他表示，長輩照護平台是市府「愛的接力不中斷」的具體實踐，透過醫師與護理人員24小時在線回覆健康疑問，讓長輩與家屬在最需要的時刻，能夠獲得安心的協助。

