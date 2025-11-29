為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    空巴召修全球A320客機 台灣虎航受影響航班出爐！

    2025/11/29 20:36 記者吳亮儀／台北報導
    台灣虎航配合EASA適航指令，旗下17架A320系列將進行軟體更新，部分航班時間可能調整。（記者陳逸寬攝）

    台灣虎航配合EASA適航指令，旗下17架A320系列將進行軟體更新，部分航班時間可能調整。（記者陳逸寬攝）

    歐洲空中巴士公司昨發出召修公告，據傳將對大約6000架A320系列客機進行軟體升級，數量占其全球A320機隊的一半以上，恐引發大規模營運混亂，波及全球航班。我國籍航空台灣虎航是重災區，今晚（29日）公布受影響航班。

    台灣虎航今天上午說明，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體問題皆受影響，台灣虎航也受到波及。

    台灣虎航今晚宣布，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，台灣虎航航班異動如下：

    11月30日

    航班延後：

    - IT-632 台中前往濟州島

    - IT-671 濟州島前往高雄

    - IT-256/IT-257 桃園往返秋田

    - IT-214/IT-215 桃園往返岡山

    - IT-210/IT-211 桃園往返大阪關西

    台灣虎航建議旅客，可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播