空巴召修全球A320客機 台灣虎航受影響航班出爐！

台灣虎航配合EASA適航指令，旗下17架A320系列將進行軟體更新，部分航班時間可能調整。（記者陳逸寬攝）

歐洲空中巴士公司昨發出召修公告，據傳將對大約6000架A320系列客機進行軟體升級，數量占其全球A320機隊的一半以上，恐引發大規模營運混亂，波及全球航班。我國籍航空台灣虎航是重災區，今晚（29日）公布受影響航班。

台灣虎航今天上午說明，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體問題皆受影響，台灣虎航也受到波及。

台灣虎航今晚宣布，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，台灣虎航航班異動如下：

11月30日

航班延後：

- IT-632 台中前往濟州島

- IT-671 濟州島前往高雄

- IT-256/IT-257 桃園往返秋田

- IT-214/IT-215 桃園往返岡山

- IT-210/IT-211 桃園往返大阪關西

台灣虎航建議旅客，可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

