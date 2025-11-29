週日晴朗水氣增 早晚溫差近10度

週日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。（資料照）

未來氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

中央氣象署預報，週日（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；白天高溫約24至28度，不過早晚各地仍稍偏涼，低溫約17至21度。

中央氣象署預報，週日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，週日白天高溫約24至28度，不過早晚各地仍稍偏涼，低溫約17至21度，局部地區溫度會稍微再低一些，早出晚歸請適時調整衣物。

離島天氣，澎湖陰時多雲短暫雨，20至23度；金門多雲短暫雨，15至23度；馬祖晴時多雲，16至20度。

天氣風險公司指出，週日在台灣西邊又會逐漸有中高層水氣要東移過來，尤其是在3000-5000公尺高度這一層水氣比較明顯，因此明天將會是一個由晴漸轉多雲的天氣，下午之後各地雲層漸增，到了晚間的雲層越來越厚，可能在部分山區地形上就會有機會出現局部小雨的現象。這種中高層雲系影響的情況預期會持續到下週一（01日），週一各地仍將維持多雲到陰、山區地形上或是局部區域偶有短暫小雨的天氣，其實沒有明顯的天氣系統影響，但是只要雲量一多加上地形的配合，在山區以及局部地區就可能會有一點點下雨的機會，整體來說影響不大，怕遇到下雨的朋友還是可以帶著雨具出門。

紫外線指數方面，週日連江縣為「高量級」，其他縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，易累積污染物；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

