台中購物節百萬現金得主出爐！盧秀燕現場call out報佳音

台中市長盧秀燕（中）為台中購物節抽出百萬現金得主。（記者張軒哲攝）

台中購物節邁入第7年，今年的消費登錄至今已突破184億元，經濟發展局今（29日）在豐原廟東復興商圈舉辦購物節抽獎活動，市長盧秀燕抽出「月月抽百萬現金」與「隔週抽百萬汽車」等大獎，並 call out 3位幸運得主，現場氣氛熱鬧澎湃。

盧秀燕現場call out現金2位現金百萬得主，ㄧ位是住在南屯區林先生，登錄當期電費4千多元，從事水果批發業的他透露，這筆獎金將作爲三寶的育兒經費；另一位是在台中市愛毛孩的林小姐，消費寵物用品，她在電話指稱，是台中市西區一所國中女老師，她深感訝異地表示，先把這筆錢存起來，再思考用途。接著盧市長又抽出百萬汽車得主，是清水區王小姐，因為宴請父親與家人，在清水成都餐廳消費的發票抽中大獎。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，台中購物節的獎項，每天都抽3000元現金，今日就有1100位幸運兒；再來是10萬元獎項，今日抽出12名；接著是百萬級汽車獎，今天誕生1位新的百萬車主；更大的還有百萬現金，今日抽出2位百萬富翁。她笑說：「今天要送出兩個百萬現金、再加上一台百萬汽車，總共三位百萬級得主，這種日子市長一定親自到場！如果哪天你接到市長電話，那就代表至少要從百萬開始抽，不抽百萬，是不會來的！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法