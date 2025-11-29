「台北耶誕愛無限」點燈！大安森林公園、新生南路燈海超浪漫

大安森林公園新生南路人行道美麗、浪漫燈飾點亮，民眾紛紛拿起手機拍照打照。（記者方賓照攝（記者方賓照攝）

「2025臺北耶誕愛無限」活動今年除了延續在有「天堂路」美稱的新生南路打造五大燈區，首度將燈飾延伸到大安森林公園，璀璨光影與樹影交織，冬夜的公園化身成夢幻耶誕舞台。台北市長蔣萬安今晚點亮大安森林公園11號出入口的耶誕主燈「星願樹」，新生南路、大安森林公園六大耶誕燈區也同步點亮。

蔣萬安說，今年活動規劃了六大燈區，從現在開始到1月1日，每天晚上都會亮燈，大家經過時可以感受到濃濃的耶誕氣氛。另外，今年耶誕主燈也非常漂亮，前幾天二寶、三寶經過時，看到這麼大棵的耶誕樹都相當興奮，歡迎大家呼朋引伴來賞燈。

請繼續往下閱讀...

觀傳局介紹，耶誕主燈「星願樹」由台北捷運公司設置於大安森林公園11號出入口，以光象徵願望傳遞、花朵蝴蝶代表心願綻放，隨著旋轉光帶將願望延伸遠方。今年不僅點亮公園入口，更新增大安森林公園「聖誕奇境」燈區，以聖誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串等元素妝點，遊客可漫步在其中，感受大自然與節慶氛圍相互呼應的獨特風景。

除了大安森林公園「聖誕奇境」，今年也延續在有「天堂路」美稱的新生南路上，於台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會與台北真理堂周邊，分別布置「星語天使」、「甜心樂語」、「星舞小鹿」、「綿綿星樹」及「金緞光廊」等五個燈飾。六大耶誕燈區自11月29日起到明年1月1日，每晚5點到10點亮燈，漫步燈海、拍照打卡，沿途還能欣賞各式教堂的建築之美，順遊周邊景點與永康、公館、師大龍泉等商圈，度過溫馨歡樂的節慶時光。

觀傳局預告，12月13日晚間在大安森林公園舉辦「耶誕音樂會」，邀請南方二重唱、蔡家蓁、張棋惠、林道遠及黑旋風等歌手及團體演出；12月12日到14日的「響應活動-國際耶誕文化嘉年華」由去年1天擴大為3天，包含上百攤耶誕市集、踩街報佳音及舞台表演等。

耶誕主燈「星願樹」設置於大安森林公園11號出入口，以光象徵願望傳遞、花朵蝴蝶代表心願綻放，隨著旋轉光帶將願望延伸遠方。（記者方賓照攝）

「2025臺北耶誕愛無限」點燈，燈飾延伸到大安森林公園，麋鹿、耶誕老公公和禮物都來了。（記者方賓照攝）

「2025臺北耶誕愛無限」點燈，燈飾首度延伸到大安森林公園」。（記者方賓照攝（記者方賓照攝）

大安森林公園「聖誕奇境」燈區，以耶誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串等元素妝點。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安等人點亮大安森林公園11號出入口耶誕主燈「星願樹」。（記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法