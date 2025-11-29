為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖縣政府慶祝移民節 西衛社區農漁民活動中心同樂

    2025/11/29 20:14 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府慶祝移民節活動，在西衛社區農漁民活動中心舉行。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府歡慶移民節，今（29）日在西衛社區農漁民活動中心，以「新聲登場．串起心故事」為主題舉辦移民節暨多元文化推廣活動，邀請350位新住民朋友與家庭共同參與，用音樂、舞蹈、服飾、美食展現多元文化的魅力，象徵澎湖「共融、共榮」的族群平等島嶼精神。

    澎湖縣長陳光復也以大家長身份出席活動，與新住民朋友同樂，並表揚7位新住民績優志工，肯定他們在文化傳承、社區服務、教育陪伴等領域的努力與貢獻。陳光復強調，無論來自哪裡，來到澎湖彼此就是一家人，為生活努力、為下一代打拚、與澎湖一起成長，就是最真實的幸福。

    每年12月18日是移民節，澎湖目前約有1700位新住民朋友，他們不僅是澎湖的一分子，更是澎湖共同前進的重要夥伴。新住民朋友今天自信站上舞臺，展現家鄉服飾，以歌聲、舞蹈、戲劇和表情述說自己的故事，台下的觀眾也跟著一起唱、一起跳，彼此尊重、彼此理解、攜手成為一家人，這就是澎湖最美的風景。

    今日活動特別結合移民署澎湖縣服務站、新住民整合型社區服務據點及新住民協會共同辦理，安排異國表演、家庭走秀、美食等多元文化體驗活動，透過音樂、舞蹈、戲劇、飲食及藝術等方式，更能彼此認識不同國家的文化與風情，培養出接納與尊重多元文化的素養。

