山谷燈光節谷關繽紛亮燈 「喔熊組長」泡湯賣萌

山谷燈光節今晚在谷關公園璀璨開幕，以「耶誕泡湯趣」為主題，「喔熊組長」變身泡湯造型，相當吸睛。（記者張軒哲攝）

歲末將至，邁入第5屆的「山谷燈光節」今（29）日在谷關公園璀璨開幕，以「耶誕泡湯趣」為主題，「喔熊組長」化身泡湯造型燈萌翻全場，搭配雪人、麋鹿與鬱金香花燈妝點溫泉鄉夜色，遊客賞燈、泡湯、拍照打卡。谷關燈區展期至明年1月11日止，讓谷關成為冬季賞燈兼泡湯歡度聖誕及跨年好去處。

今日開幕現場由泰雅原舞工坊、流浪盒子、卡尼特與知名歌手陳華接力開唱，在冬夜山城中打造最暖心的山谷燈海。參山處長曹忠猷表示，今年谷關燈區搶先開燈，主燈「泡湯喔熊」格外引人注目，「石溪蝶語」以曙鳳蝶與台灣油點草為主題，透過流水光瀑、蝴蝶光影與草本意象交錯，彷彿在谷關溪谷邊緣看見蝶群停棲、花葉隨風搖曳的景色，呈現生態與燈藝融合的奇幻棲地。

請繼續往下閱讀...

另外，遊客中心旁入口意象燈組「迷漾山林」，由和平區在地工藝師林春節以藤編與木藝創作，燈體在夜色下散發溫潤光線，象徵與山林共生的文化精神。

參山處指出，今年冬天更值得把旅程留給谷關，泡湯、賞燈、品嚐蜜蘋果與山城特色料理，燈節熱潮將從谷關一路延伸至梨山，梨山燈光節將自12月21日冬至登場，在梨山賓館前點亮兩棵高達28公尺的雪松，化身「雲端上的耶誕樹」，結合冰柱燈管與聲光展演，點燈晚會將由李芷婷、阿布絲、肉克媽媽與MIX山羊樂團開唱，並搭配高山蜜蘋果、甜柿、雪梨等市集，邀請國內外旅客上山賞燈、品味高山風味，梨山燈區展期自12月21日至明年1月25日止。

