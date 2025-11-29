早療家庭的超能力 台南親子嘉年華感動上演

南市今日舉辦「愛在一起、力量無比」早療家庭親子嘉年華，歡聚同樂。（南市社會局提供）

為支持早療家庭、打造更友善的育兒環境，南市今（29）日舉辦「愛在一起、力量無比」早療家庭親子嘉年華，邀集近百組家庭歡聚同樂，也向在早療路上展現韌性與愛的家長們致敬。現場高舉象徵自身信念的標語，用最真摯的方式宣示「愛的力量」，現場氣氛溫馨又動人。

南市今年已有超過5000名發展遲緩兒接受服務，通報量逐年攀升，顯見家長對早療的理解與需求增加。社會局長郭乃文表示，早療的核心不只在於療育，更在於「家庭支持」。專業團隊走入家庭、走進社區，陪著家長一起面對孩子的成長挑戰。市府目前已設置3處兒童早期發展服務管理中心、6處早期療育機構以及10處社區療育據點，提供療育、諮詢及宣導等服務。

請繼續往下閱讀...

針對偏鄉資源較少的地區，市府也積極透過人才培訓與跨區合作，讓專業團隊能深入社區，協助家長在日常生活中找到更實用、可持續的互動方式。今年6月更正式上路「6-18歲療育補助計畫」，擴大照顧仍需要支持的學齡兒童與其家庭。

「每個孩子都是家裡的寶，而家庭本身也有強大的力量。」天主教德蘭啟智中心主任楊美華說，希望透過活動讓家長重新看見，自己不只是需要被協助，更擁有陪孩子走下去的能力與愛。

活動在台糖長榮酒店舉辦，規劃小魔術、泡泡秀、造型氣球與親子律動等節目，讓家長與孩子一起度過輕鬆愉快的假日。社會局表示，頒發模範家庭不僅是對家長辛勞的肯定，也是宣示台南早療政策、資源與專業三方面精進，讓孩子安心成長、家長放心照顧。

艾維斯團隊進行魔術表演與早療家庭同樂。（南市社會局提供）

南市社會局長郭乃文（左）頒發早療家庭「愛的宣言」。（南市社會局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法