獨家》「陳天來故居」北市首件代私人執行古蹟修復 缺匠師被迫停工

直轄市定古蹟陳天來故居修復工程去年3月底舉辦開工儀式。（資料照）

台北市大稻埕著名茶商陳天來故居產權複雜，2006年被認定為古蹟後，建物長期閒置，損壞嚴重，文化局介入溝通整合，歷經10年終於促成修復工程，是文化局首件代私人執行的文化資產修復工程，2024年3月27日舉辦修復工程開工典禮，預計投入1億1750萬元進行修復，並在現場公告預計2026年4月4日完工，不過現階段修復工程卻因缺乏「匠師」導致工程停擺，竣工之路恐遙遙無期。

陳天來是「錦記茶行」創辦人，同時是北台灣茶業發展的重要推動者，致力於藝文、教育等公共事務。故居落成於1924年，建築擁有木作飾面天花及壁牆、木雕樓梯及花紋鏡面等裝飾，展現當代歐風洋樓風格。空間格局原貌除主體建築，設有二進一層洋房，共同圍塑具風水意義之假山水池庭院，2006年被認定為直轄市定古蹟。

陳天來故居產權複雜、修復經費龐大，建物長期閒置，損害日益嚴重，文化局引進台北市文資平台團隊輔導，歷經10年終於促成修復工程，是文化局首件代私人執行的文化資產修復工程，在私有文資修復保存上具有指標意義。

文化部將「傳統匠師」定義為在傳統工藝或文化資產保存技術方面，擁有精湛技藝，且需通過文化部或其授權單位設定的資格審查的專業工匠。傳統匠師的職類工項，包括大木、土水、石、磚瓦、泥塑、剪黏、鑿花、彩繪，文化部已建立匠師證書制度，依據其技術和經驗可分為初級、中級、高級，而實際執行古蹟修復時，至少應有一名中級或以上證書的匠師擔任主要負責匠師。

文化局說明，陳天來故居需有木作、瓦作、泥作，以及窗飾雕花等修復工程，並以文化部核定的匠師承接，包含動工前的修復細部調查，以及相關修復材料確認等，上述項目皆因匠師稀缺，且修復調查及項目種類繁多，再加上材料的特殊多樣性，導致匠師及部分工班目前僅零星進場調查，間接影響承作的意願，故致使工程進度落後。

文化局已要求營造廠商，依施工計畫核定期程辦理相關材料抽檢試驗，並每週召開工務會議追蹤材料訂做試作，以及後續匠師規劃安排進程。倘若進度落後達契約所約定的幅度，將依約先請施工廠商提送趕工計畫，若不如計畫所預期，且落後幅度達20％以上，也不排除依約跟廠商辦理終止契約相關事宜。目前文化局執行文化資產施工及監造案件共計19處，除了直轄市定古蹟陳天來故居修復工程，其餘工程進度皆尚無停工狀況。

「陳天來故居」現況，圖為故居背面。（記者孫唯容攝）

陳天來故居前門。（資料照）

陳天來故居內部。（資料照）

陳天來故居內部。（資料照）

