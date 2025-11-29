打狗鳳邑文學獎頒獎 陳其邁肯定得獎者以文字書寫時代

高雄市長陳其邁（前排左四）肯定「打狗鳳邑文學獎」獲獎者以文字書寫時代、以創作連結世界的努力與才華。（文化局提供）

「2025打狗鳳邑文學獎」頒獎典禮今在高雄文學館二樓盛大舉行，市長陳其邁肯定得獎者以文字書寫時代、以創作連結世界的努力與才華。

「打狗鳳邑文學獎」不限國籍、不限主題，吸引海內外華文寫作者踴躍參與，今年共有1261件作品參與角逐，投稿地域跨越國界，來自日本、加拿大、香港、馬來西亞、紐西蘭、新加坡等地，參與者年齡層更是橫跨世代，最年輕11歲、最年長84歲。

陳其邁表示，文學是一座靈魂之橋，讓人們穿越時間與空間的限制，跨越文化與語言的隔閡，記錄人們對終極存在、生死與情感的觀察，同時，它也在記錄之中留下創作者所處的時代，使之成為一道獨特的風景。

文化局長王文翠指出，來自高雄、年僅18歲的青年林昀臻以〈蛋殼裡的房客〉獲小說組佳作，桃園平鎮高中學生林語涵則以〈時間落地之前〉榮獲散文組佳作。兩人以細膩筆觸描繪青春心境與生命體悟，展現新生代創作者的潛力與創意，為高雄文學注入新生代的清新能量。

2025打狗鳳邑文學獎得獎名單

小說組

高雄獎／蔡澤民〈鹽埕戲棚後的紙馬師傅〉

優選獎／陳凱琳〈我漫長的未來和他短暫的過去〉

佳 作／林昀臻〈蛋殼裡的房客〉

佳 作／朱奕璇〈彩娘〉

各頒發獎座乙座，獎金高雄獎20萬元、優選獎12萬元、佳作各8萬元

散文組

高雄獎／丁威仁〈山形的修辭學〉

優選獎／郭美吟〈我們都不是好發的〉

佳 作／林語涵〈時間落地之前〉

佳 作／張簡士湋〈星星包裝紙〉

各頒發獎座乙座，獎金高雄獎12萬元、優選獎8萬元、佳作各6萬元

新詩組

高雄獎／陳顥仁〈等鳥的時間〉

優選獎／鄭委晉〈Mr.Good Morning〉

佳 作／周漢輝〈維港暗流〉

佳 作／貓舌頭〈將會發生的事〉

各頒發獎座乙座，獎金高雄獎8萬元、優選獎6萬元、佳作各4萬元

台語新詩組

高雄獎／殷 雷〈手中城〉

優選獎／莊毅冠〈望後冬〉

佳 作／魏崇益〈種鹹地〉

佳 作／林子甯〈呼噎仔〉

各頒發獎座乙座，獎金高雄獎8萬元、優選獎6萬元、佳作各4萬元

