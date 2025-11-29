為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    打狗鳳邑文學獎頒獎 陳其邁肯定得獎者以文字書寫時代

    2025/11/29 18:38 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄市長陳其邁（前排左四）肯定「打狗鳳邑文學獎」獲獎者以文字書寫時代、以創作連結世界的努力與才華。（文化局提供）

    高雄市長陳其邁（前排左四）肯定「打狗鳳邑文學獎」獲獎者以文字書寫時代、以創作連結世界的努力與才華。（文化局提供）

    「2025打狗鳳邑文學獎」頒獎典禮今在高雄文學館二樓盛大舉行，市長陳其邁肯定得獎者以文字書寫時代、以創作連結世界的努力與才華。

    「打狗鳳邑文學獎」不限國籍、不限主題，吸引海內外華文寫作者踴躍參與，今年共有1261件作品參與角逐，投稿地域跨越國界，來自日本、加拿大、香港、馬來西亞、紐西蘭、新加坡等地，參與者年齡層更是橫跨世代，最年輕11歲、最年長84歲。

    陳其邁表示，文學是一座靈魂之橋，讓人們穿越時間與空間的限制，跨越文化與語言的隔閡，記錄人們對終極存在、生死與情感的觀察，同時，它也在記錄之中留下創作者所處的時代，使之成為一道獨特的風景。

    文化局長王文翠指出，來自高雄、年僅18歲的青年林昀臻以〈蛋殼裡的房客〉獲小說組佳作，桃園平鎮高中學生林語涵則以〈時間落地之前〉榮獲散文組佳作。兩人以細膩筆觸描繪青春心境與生命體悟，展現新生代創作者的潛力與創意，為高雄文學注入新生代的清新能量。

    2025打狗鳳邑文學獎得獎名單

    小說組

    高雄獎／蔡澤民〈鹽埕戲棚後的紙馬師傅〉

    優選獎／陳凱琳〈我漫長的未來和他短暫的過去〉

    佳 作／林昀臻〈蛋殼裡的房客〉

    佳 作／朱奕璇〈彩娘〉

    各頒發獎座乙座，獎金高雄獎20萬元、優選獎12萬元、佳作各8萬元

    散文組

    高雄獎／丁威仁〈山形的修辭學〉

    優選獎／郭美吟〈我們都不是好發的〉

    佳 作／林語涵〈時間落地之前〉

    佳 作／張簡士湋〈星星包裝紙〉

    各頒發獎座乙座，獎金高雄獎12萬元、優選獎8萬元、佳作各6萬元

    新詩組

    高雄獎／陳顥仁〈等鳥的時間〉

    優選獎／鄭委晉〈Mr.Good Morning〉

    佳 作／周漢輝〈維港暗流〉

    佳 作／貓舌頭〈將會發生的事〉

    各頒發獎座乙座，獎金高雄獎8萬元、優選獎6萬元、佳作各4萬元

    台語新詩組

    高雄獎／殷 雷〈手中城〉

    優選獎／莊毅冠〈望後冬〉

    佳 作／魏崇益〈種鹹地〉

    佳 作／林子甯〈呼噎仔〉

    各頒發獎座乙座，獎金高雄獎8萬元、優選獎6萬元、佳作各4萬元

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播