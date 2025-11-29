為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    來看大戲喔！彰化溪州萬善祠50年建醮慶典 12/6明華園孫翠鳳領銜

    2025/11/29 18:38 記者張聰秋／彰化報導
    明華園12月6日晚上，在溪州萬善祠演出祈福大戲《蓬萊女神何仙姑傳奇》。（縣府提供）

    明華園12月6日晚上，在溪州萬善祠演出祈福大戲《蓬萊女神何仙姑傳奇》。（縣府提供）

    「來看大戲喔！」彰化縣溪州鄉的溪州萬善祠，是當地主祀地藏王菩薩的重要信仰中心，從1975年創立到現在，今年剛好滿50週年，廟方以辦喜事的心情，籌劃一系列建醮慶典活動，就是要讓這場宗教盛會熱鬧有看頭。

    為了給這場盛大的廟慶「起鼓」揭開序幕，彰化縣政府特別加碼，邀請到明華園戲劇總團來演出祈福大戲，這場祈福演出將於12月6日晚上7點在萬善祠前開演，帶來大戲《蓬萊女神何仙姑傳奇》由被戲迷冠上「無敵小生」的孫翠鳳親自領銜，展現傳統藝術的精髓，為萬善祠獻上最深的祝福。

    《蓬萊女神何仙姑傳奇》以唐朝為背景，串起花匠張四郎與武則天之間跨越身分的禁忌愛戀，故事結合愛情、權力與信念元素，相當耐看，也很適合親子或長輩一起觀賞。

    明華園是台灣最具代表性的歌仔戲團之一，成立至今近百年，曾獲國家文藝獎肯定，更把歌仔戲帶上國際舞台。這次來到溪州，團隊將以融合科技舞台與傳統戲曲的方式，呈現更具張力的視覺效果，要讓鄉親在廟埕就能感受大劇院級的視覺震撼力。

