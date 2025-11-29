為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    比照超級堤防 馬太鞍溪北岸萬榮鄉明利村堤防全面加高加寬

    2025/11/29 18:22 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍溪左岸明利村堤防全面加高，下方使用鼎塊防護、上方是土方加上水泥鋼網加固，預計一個月完成，1.8公里永久堤防預計明年6月完工。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪左岸明利村堤防全面加高，下方使用鼎塊防護、上方是土方加上水泥鋼網加固，預計一個月完成，1.8公里永久堤防預計明年6月完工。（記者花孟璟攝）

    鳳凰颱風帶來降雨，馬太鞍溪溪水10日晚間高漲，萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里淹水，台9線也遭殃，水利署事後測量發現，上游明利村段河床高度比原堤防高。行政院長卓榮泰今天（29日）到花蓮視察，也到明利村了解堤防工程。水利署長林元鵬說，臨時堤防已完成，下游原萬榮堤防也會全面加高5公尺，未來從明利村山邊到馬太鞍溪橋1800公尺河段，全面比照超級堤防加高加寬。

    針對明利村在鳳凰颱風來襲時淹水的原因，水利署長林元鵬向卓榮泰報告，確認淹水原因是航拍測量河段淤高5至7公尺，有300公尺以上的河段，河床高度超越既有堤防高1至2公尺，造成洪水溢流入明利村，原有堤防構造並未受損。

    水利署說明，目前已完成的臨時堤防長度約600公尺，加高幅度達5至10公尺，並施作土堤加鼎塊、鋼網水泥等坡面工保護，提升防護功能。然而，淤積持續上升，部分河段與河道高差已不足1公尺，因此，馬太鞍溪臨時便道上游處以上的原堤防段全面加高5公尺，預定於一個月內完成，加強河道安全。

    上游還有2億立方公尺的土方尚未下移，預期未來20年馬太鞍溪都會面臨土砂挑戰，對此，水利署長林元鵬指出，將與林保署合作，林保署負責上游固床工固沙，明利村也將興建1.8公里長的永久堤防，規格比照超級堤防，全面加高、加寬，預定明年6月完成；光復地區近3公里堤段則預計明年4月完工，確保在明年颱風季來臨前全面提升保護能力。行政院長卓榮泰要求水利署積極趕辦，希望可以比明年6月更加提前，盼能在汛期前完成。

    行政院長卓榮泰視察花蓮馬太鞍溪明利村河段堤防，聽取水利署長林元鵬簡報。（記者花孟璟攝）

    行政院長卓榮泰視察花蓮馬太鞍溪明利村河段堤防，聽取水利署長林元鵬簡報。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍疏濬工前如火如荼進行，水利署動員多個分署一起趕辦。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍疏濬工前如火如荼進行，水利署動員多個分署一起趕辦。（記者花孟璟攝）

    行政院長卓榮泰今天到馬太鞍溪上游視察萬榮鄉明利村河段，了解鳳凰颱風致災原因。（記者花孟璟攝）

    行政院長卓榮泰今天到馬太鞍溪上游視察萬榮鄉明利村河段，了解鳳凰颱風致災原因。（記者花孟璟攝）

