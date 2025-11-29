國家MRT搜救犬救援能力認證 16組達「任務準備就緒」國際標準

2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動落幕，台日最終共有16組搜救犬與領犬員達「任務準備就緒」的國際標準。（內政部提供）

2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動昨落幕，內政部表示，本次活動依循INSARAG及國際搜救犬組織（IRO）最高標準辦理，台、日合計有20組搜救犬隊伍參加認證，搜救犬與領犬員撐過連續36小時不間斷的搜索任務，穿越所有模擬災害場景，最終共有16組達「任務準備就緒（Mission Ready）」的國際標準。

內政部表示，認證嚴格模擬真實城市搜救環境，要求隊伍完成包括瓦礫堆搜索等5場次術科考試，其中需連續執行3場次，並包含夜間搜索。隊伍必須達成70%的搜索成功率，方能取得「任務準備就緒」（Mission Ready）合格證書。

內政部指出，這些毛小孩與領犬員撐過了連續36小時不間斷的搜索任務，穿越了所有模擬災害場景，用實力證明了台灣搜救犬能量已達世界頂尖水平。經過嚴苛考核，最終共有16組精英隊伍成功通過認證，包括：日本RDTA、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、高雄市、花蓮縣消防局及內政部消防署特種搜救隊等單位。

內政部提到，本次認證的專業與嚴苛性，由國內外一流專家共同確保。IRO國際高級審查員包括來自奧地利的Alois BALOG、Magdalena KOCZERA，以及來自瑞士的Rolf HÄUSERMANN，他們依據國際規範進行嚴格評鑑。

此外，審查員團隊也包含日本RDTA的 Mayumi Saito、SHIMPEI MURASE，以及台灣各地方消防局專業人員，共同為此次認證的高品質背書，並有日本、泰國及菲律賓等國際觀察員共同見證評核活動。

通過搜救犬最高等級MRT認證的隊伍名單如下：

RDTA救助犬訓練協會：領犬員-橋本 幸（Hashimoto Saki）、搜救犬-SOTARO；領犬員-小野寺 里絵（Onodera Satoe）、搜救犬-ZEEK

臺北市政府消防局：領犬員-鍾金龍、搜救犬-SATO；領犬員-簡世樺、搜救犬-WILEY；領犬員-葉勝財、搜救犬-ELSA；領犬員-林鴻麟、搜救犬-ANDES

新北市政府消防局：領犬員-吳惟逸、搜救犬-AQUA

桃園市政府消防局：領犬員-盧弘恩、搜救犬-APRIL

新竹市消防局：領犬員-黃國峰、搜救犬-HENIN；領犬員-温智欽、搜救犬-CLAY

臺中市政府消防局：領犬員-洪瑞宏、搜救犬-UNO；領犬員-張憲騰、搜救犬-RING

高雄市政府消防局：領犬員-康汶羽、搜救犬-MINA；領犬員-李信宏、搜救犬-OSER

花蓮縣消防局：領犬員-王澤偉、搜救犬-HERO

內政部消防署特種搜救隊：領犬員-高健泰、搜救犬-EMAIL

