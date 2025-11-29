屏東愛心馳援花蓮災區 將設立備災物資平台

花蓮災害一發生，屏東就展現同島一命精神前往援助。（記者葉永騫攝）

花蓮光復洪災後，屏東愛心不落人後，立委鍾佳濱受捐贈單位請託向屏東捐助單位及志工表達感謝之意，救災單位的花蓮好人會館黃榮墩建議結合鍾佳濱服務處與各宮廟推動救災物資備料平台，將中元普渡拜拜物資捐到平台作為全台救災之用，有備無患能以最快時間幫助災民。

花蓮光復村洪水災情各界愛心擁入，不只鏟子超人讓人感動，屏東市的宮廟、慈善團體、廠商也不落人後的捐助各項的物資，透過立委鍾佳濱服務處平台運送至光復災區，捐助愛心單位包括屏東市玉皇宮、天后宮、天朝宮等。

花蓮好人會館創辦人黃榮墩、大馬太鞍社區發展協會總幹事馮先鳳代表災區表達感謝之意，謝謝協助運送物資到花蓮的熱心小蜜蜂、貨運超人等各界人士，黃榮墩說，除了表達感激外，也希望與鍾佳濱服務處、各宗教團體共同發展救災備料平台，將中元節普渡拜拜供品，捐到平台作為救災物資，因為農曆七、八月是台灣洪災的高峰期。他強調，不怕天災，就怕我們沒有準備。

鍾佳濱強調，過去曾投入九二一大地震、八八水災，認為災害過後往往會有物資的需求，將協助推動捐助物資平台，強調天災無法預料，但人心是溫暖的，需要大家互相幫助；台灣雖然經常面對颱風、洪泛、地震等天災侵襲，但國人同島一命所展現的互助愛心讓人感動，難怪被稱讚台灣最美的風景就是人。

屏東愛心馳援花蓮災區展現同島一命精神，受到肯定。（記者葉永騫攝）

