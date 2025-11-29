為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    黃文博校長守護台南記憶 獲「台南文化獎」

    2025/11/29 17:38 記者洪瑞琴／台南報導
    黃文博校長獲得「台南文化獎」，台南市副市長葉澤山頒發獎座。（台南市文化局提供）

    黃文博校長獲得「台南文化獎」，台南市副市長葉澤山頒發獎座。（台南市文化局提供）

    台南藝文界年度盛事「台南文化獎」今（29）日在國立台灣文學館舉行頒獎典禮，個人獎由長年深耕民俗文化的黃文博校長獲得，團體獎則由致力音樂推廣的台灣藝術家交響樂團文化基金會（TASO）抱回。文史界與音樂界齊聚一堂，共同迎來文化傳承最動人的時刻。

    黃文博曾任鹽水區坔頭港國小校長，1980年代就投入民俗、信仰及台語文的田野調查與出版，「我只是在做我最喜歡的事，沒想到一路做了幾十年」，他謙遜地說，「文化是大家一起守的，我只是其中一分子。」

    黃文博的研究成果累積超過百本著作，主編文史教材84冊，更擔任《南瀛文化研究叢書》與《大台南文化叢書》總編輯，奠定「南瀛學」與「台南學」的重要基礎。多年來，他參與無形文化資產審議，推動多項民俗獲國家認定，也投入王船信仰影像記錄，被譽為「守護台南地方記憶的人」。

    榮獲團體獎的TASO自許用音樂點亮城市文化。2018年起打造「府城新年音樂會」，成為台南年度音樂盛典；也跨界策展，推出《吳興國的戲劇人生》等多場創新演出。基金會長年推動合唱教育，成立TNFC、PTFC與TYC少年合唱團，讓更多孩子走進音樂的世界。近年更啟動獎學金計畫、推出年度樂季與偏鄉音樂行動，今年更將展開「巡禮系列─Salut立陶宛」國際交流。台灣藝術家交響樂團文化基金會董事長蔡素珠說，希望音樂能陪著這座城市，一起呼吸、一起成長。

    典禮由TASO旗下Bravo青少年樂團以〈鑼聲若響〉震撼開場，TYC台南少年合唱團則帶來〈Viva la Música〉，用青春歌聲貫穿典禮精神。

    副市長葉澤山親發評定書與獎座，他說，兩位得主多年來在民俗保存與音樂推廣領域默默耕耘，用「文字與樂音」為台南文化寫下持續流動的新篇章。

    台灣藝術家交響樂團由文化基金會董事長蔡素珠代表領「台南文化獎」團體獎，副市長葉澤山頒發獎座。（台南市文化局提供）

    台灣藝術家交響樂團由文化基金會董事長蔡素珠代表領「台南文化獎」團體獎，副市長葉澤山頒發獎座。（台南市文化局提供）

