    抗癌再披戰袍 雙癌跆拳道國手陳億婷用獎牌詮釋「癌後人生」

    2025/11/29 17:26 記者邱芷柔／台北報導
    跆拳道國手陳億婷20多歲時確診周邊神經惡性腫瘤，歷經多次手術與復健，沒想到10年後，又再確診肺腺癌，今年她重返賽場，於世界壯年運動會跆拳道項目摘下銀牌。（記者邱芷柔攝）

    「能再站上賽場，對我來說就是奇蹟。」跆拳道國手陳億婷分享，她20多歲時正值大學、活躍於競技場上，卻在右手摸到異常硬塊，確診周邊神經惡性腫瘤，病灶陸續侵襲雙手，歷經多次手術與復健，被迫休學治療，沒想到10年後，又再確診肺腺癌，接受雙側肺部切除，目前仍在化療中。

    癌症連續43年高居國人十大死因之首，但隨著醫療進步，結局正在改變，根據癌症登記資料，台灣癌症五年相對存活率已達62.9%，越來越多人走過第一次抗癌，但也逐漸浮現多重罹癌與漫長癌後人生的新挑戰。

    面對雙癌，陳億婷調整運動強度，從散步、快走重建體能，抱持「多走一步就是進步」的信念，今年重返賽場，於世界壯年運動會跆拳道項目摘下銀牌，而支撐她走下去的關鍵，是家人的陪伴，讓她告訴自己，「家人這麼支持我，我也不能倒下，我還有我想要守護的人。」

    台灣癌症基金會今（29日）舉辦「第19屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」，今年十大抗癌鬥士中，有人歷經四重癌、有人面對三重癌，也有人在不同人生階段反覆與癌症交手。陳億婷也以過來人的身分鼓勵癌友，「現在醫學真的很進步，只要積極配合治療，把每一天都當作多賺來的一天，去對家人好、去完成還沒完成的夢想。」

    衛福部長石崇良致詞時指出，抗癌不是孤軍奮戰，家人的陪伴與醫護團隊的付出同樣不可或缺，在賴總統提出的「健康台灣」國政願景中，癌症防治是核心任務，目標在2030年前將癌症死亡率下降三分之一，對此政府持續擴大癌症篩檢，相關癌症篩檢預算由28億元提升至68億元，明年將維持相同規模。

    在治療方面，石崇良指出，政府已將次世代基因定序（NGS）納入健保，主要癌別用藥也逐步與國際接軌，並透過癌症新藥基金持續挹注資源，明年整體規模可望達到80億元。他也強調，治療屬於「後端」作為，真正的關鍵仍在健康生活型態，包括遠離菸、酒、檳榔，以及規律運動、均衡營養，這也是國民健康署持續推動的重點方向，面對癌症的路上，衛福部將與大家同行，一起努力。

    「能再站上賽場，對我來說就是奇蹟。」跆拳道國手陳億婷分享抗癌過程。（記者邱芷柔攝）

    跆拳道國手陳億婷分享，她20多歲時在右手摸到異常硬塊，確診周邊神經惡性腫瘤，病灶陸續侵襲雙手，歷經多次手術與復健，被迫休學治療。（記者邱芷柔攝）

