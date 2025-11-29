為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    聞哲基金會扶持新北小衛星第7年 贈獎助金鼓勵216兒少、家長與老師

    2025/11/29 16:58 記者翁聿煌／新北報導
    聞哲基金會扶持新北小衛星第7年，贈獎助金鼓勵216名兒少、家長與老師。（記者翁聿煌攝）

    財團法人聞哲全人教育基金會贊助，與新北市社會局、教育局合辦獎學金計畫邁入第7年，今年有148名兒少、25名家長與43名老師獲獎，金額高達31萬2000元，基金會董事長連素株期盼透過獎學金鼓勵孩子更有力量，也感謝家長與老師的陪伴與支持。

    連素株說，每一位獲獎的兒少、家長與老師，都是社會中默默努力的光點，許多孩子在成長路上遇到的挑戰，往往不是課業，而是情緒、家庭與自我價值的選擇，基金會希望成為支持與陪伴的力量，讓每個願意努力、願意改變的人，都能在鼓勵下成長。

    社會局長李美珍說，教育的力量不只在學校裡，也存在於家庭與社區中，看到孩子改變與成長、家長重新振作、老師持續付出，這些點點滴滴都讓人感動。

    教育局長張明文說，教育是翻轉生命的力量，教育的核心不在於分數，而在於讓孩子在生活中學會做選擇，面對問題並找到自己。

    獲得「特別潛能獎」的小瑞領到獎學金後說，要把這筆錢交給媽媽，幫忙減輕家裡的負擔，未來希望成為職棒選手。獲得「歷久彌新久任獎」的老師小芸，最初是因為喜歡孩子而投入課後陪伴，做下去才發現需要靠大家共同努力，她陪伴過弱勢、特殊需求與情緒困擾的孩子，過程辛苦，但孩子一句童言、一個擁抱，就能讓她找回力量。

    曾經是受刑人的家長阿勝獲得「家長有夠讚」獎，他說，缺席孩子人生的89天，對孩子說是加班，但收到孩子用注音寫「爸爸我好想你」的信，不自覺地反省和落淚，以前認為用玩具和錢是表達愛，但現在發現父愛遠勝過任何玩具，他目前在教會當特別班老師，希望用這份力量影響小孩。

    聞哲基金會扶持新北小衛星第7年，贈獎助金鼓勵216名兒少、家長與老師。（記者翁聿煌攝）

