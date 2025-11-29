高雄同志大遊行3.5萬人走上街頭 號召以選票為性別平權發聲

高雄同志大遊行3.5萬人走上街頭，提出六大訴求，號召以選票為性別平權發聲。（記者陳文嬋攝）

高雄同志大遊行邁入第16屆，今年以「豪彩投 Voting with Pride」為主題，3.5萬人走上鳳山街頭，號召以選票為性別平權發聲。

現場設有70個攤位，舉辦彩虹市集，串聯40個同志團體，自鳳山區議會路起，以彩虹旗開路，全長3公里，展開同志大遊行，設有街頭舞台，集結眾多議題，讓民眾透過投球方式，表達對議題看法，也將匯集公民聲音，監督政策並推動倡議。

總召Cony說，今年提出六大訴求，落實性別友善觀光、校園、職場、醫療環境、廁所，以及性別資源城鄉平均分配，促高雄各行政部門及公園等能夠廣設性別友善廁所，也能公布同志店促進觀光等。

主辦單位說，3.5萬人走上街頭響應，以行動共同展現支持性別平權，就是為台灣民主未來投下關鍵一票，而性別友善更是其中不可缺席的議題，性別政策與政治密不可分，公民選票決定友善城市未來。

主辦單位說，希望集結群眾行動力量，將「性別友善」推上政治舞台，讓支持性別平權聲音不再被忽視，真正成為撼動政策走向的民意力量。

今年也攜手台灣親子共學教育促進會設立親子舞台，舉辦性平繪本閱讀、小孩大聲說等活動，讓不同形態的家庭與孩子能自在發聲、放心參與，更象徵性別平權從家庭開始，從孩子的聲音出發。

高雄同志大遊行以彩虹旗開路。（記者陳文嬋攝）

高雄同志大遊行3.5萬人走上街頭響應，以行動共同展現支持性別平權。（記者陳文嬋攝）

高雄同志大遊行參與者精心打扮。（記者陳文嬋攝）

